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[변상문의 화랑담배] 제2장 두번째 분단 ㉗ 치안 확보와 민심 수습

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AI 핵심 요약

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  • 백성욱 장관이 25일 새벽 북한 남침 보고를 받고 비상경계령을 내렸다.
  • 경찰과 내무부는 치안·경비 강화, 특별범죄 단속에 나섰다.
  • 서울 시민 소개계획은 없었고 정부는 26일 밤 수원으로 이동했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1950년 6월 25일 새벽. 서울은 아직 잠들어 있었다. 동이 트기 전의 희뿌연 어둠이 지붕과 골목을 덮고 있었다. 시민들은 몇 시간 뒤 나라의 운명을 뒤흔들 전쟁이 닥치리라고는 알지 못한 채 깊은 잠에 빠져 있었다. 그러나 내무부 청사만은 달랐다.

새벽 05:00경, 당직실의 전화벨이 다급하게 울렸다. "치안국장입니다. 장관님께 긴급 보고드리겠습니다." 잠시 뒤 백성욱 내무부 장관은 장석윤 치안국장으로부터 북한의 남침 보고를 받았다. "북한군이 전면 남침을 개시했습니다. 38도선 일대의 경찰지서와 경찰초소가 유린되고 있습니다." 보고는 짧았다. 그러나 그 안에 들어 있는 사태는 결코 작지 않았다.

국지적인 충돌이 아니었다. 북한군이 38도선 전역에서 전면전을 시작한 것이었다. 백성욱 장관은 곧바로 지시하였다. "즉시 전국 경찰에 비상경계령을 하달하시오." 전화선이 쉴 새 없이 이어졌다. 서울에서 내려간 명령은 치안국을 거쳐 전국 경찰 조직으로 퍼져 나갔다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

오전 06:30, 전국 경찰에 비상경계령이 하달되었다. 각 경찰서는 비상 소집에 들어갔다. 경찰관들은 평시 근무를 멈추고 무장을 갖추었다. 총기를 지급하고 탄약을 확인하는 손길이 분주했다. 경찰은 국군과 협조하여 질서 있는 작전을 수행하고, 후방의 치안을 유지하기 위한 전투태세에 돌입하였다.

이날 경찰에게 주어진 임무는 단순한 치안 유지가 아니었다. 후방이 흔들리면 전선도 버틸 수 없었다. 국가기관과 산업시설을 지키고, 사회질서가 무너지는 것을 막는 일도 또 하나의 전선이었다.

대통령 긴급명령 제1호인 「비상사태하의 특별범죄에 관한 특별조치령」도 시행되었다. 내무부는 이에 따라 특별범죄자를 집중 단속하도록 하였다. 전쟁의 혼란을 틈탄 약탈과 방화, 유언비어 유포와 사회질서 교란 행위는 평상시와 다른 기준으로 엄중히 다루어야 했다.

전쟁은 총성과 포성만으로 시작되지 않았다. 사람들의 마음속에서도 전쟁은 시작되고 있었다. 내무부는 시민들의 동요를 막고 불순분자들의 만행을 방지하는 일이 전선의 작전 못지않게 중요하다고 판단하였다. 적기의 공습이 언제 시작될지도 알 수 없었다.

곧이어 치안명령 제26호가 각 시·도에 긴급히 시달되었다. 통행금지 시간을 연장하라. 등화관제를 실시하라. 주요 기관과 산업시설의 경비를 강화하라. 각 경찰서는 곧바로 명령을 시행하였다. 발전소와 철도, 통신시설, 관공서와 주요 산업시설에는 경찰 병력이 증강 배치되었다. 밤이 되면 도시의 불빛은 하나둘 꺼졌고, 어두운 거리에는 순찰하는 경찰의 발소리와 통행금지를 알리는 호각 소리만 남게 되었다.

그 시각에도 북쪽의 포성은 조금씩 서울을 향해 다가오고 있었다. 그러나 시민 대부분은 전쟁의 실상을 아직 알지 못했다. 라디오를 듣지 않은 사람들은 평소와 다름없는 아침을 맞았다. 누군가는 출근 준비를 했고, 아이들은 학교 갈 채비를 했다. 시장 상인들은 좌판을 펼치고 하루 장사를 준비하였다.

시민의 하루는 계속되고 있었으나, 국가를 지켜야 하는 사람들에게 평범한 아침은 이미 끝나 있었다. 오전이 되자 남침 소식이 서울 시내로 번지기 시작했다. 처음에는 38도선에서 충돌이 일어났다는 정도였다. 그러나 시간이 흐르면서 말은 구체적으로 변했다.

북한군이 내려오고 있다. 의정부가 위험하다고 한다. 서울도 전쟁터가 되는 것 아니냐. 누가 처음 말을 꺼냈는지는 알 수 없었다. 불안은 사람의 입에서 사람의 귀로 옮겨 다녔다. 그것은 포성보다 소리가 작았으나, 골목을 파고드는 속도는 더 빨랐다.

시장에는 평소보다 많은 사람이 몰려들었다. 쌀가게 앞에는 줄이 길게 늘어섰고, 소금과 식용유, 성냥 같은 생활필수품이 진열대에서 빠르게 사라졌다. 아이를 업은 어머니는 쌀 한 말을 더 사기 위해 발을 동동 굴렀고, 상인은 언제 다시 물건이 들어올지 알 수 없다며 고개를 저었다.

전쟁은 아직 서울 한복판에 이르지 않았지만, 시민들의 생활은 벌써 흔들리고 있었다. 6월 26일이 되자 생필품 품귀 현상은 더욱 뚜렷해졌다. 불안에 사로잡힌 사람들이 앞다투어 식량과 생활필수품을 사들였고, 일부 상인들은 물건을 감추거나 값을 올렸다. 매점매석 행위가 증가하면서 백미 가격도 급격히 뛰었다.

내무부는 담화를 발표하였다. 전 국민에게 냉정한 판단과 반성을 촉구하는 한편, 백미 소두 한 말을 2,600원 이상 받는 자는 구금하고 매점매석자는 극형에 처하겠다고 경고하였다. 관계기관은 집중 단속에 나서 생필품의 원활한 유통을 도모하였다.

그러나 민심은 명령만으로 가라앉지 않았다. 무엇보다 간과할 수 없는 문제가 있었다. 서울시민의 소개계획이 사전에 마련되어 있지 않았다는 사실이었다. 수도 서울이 적의 공격을 받을 가능성은 있었으나, 145만여 명의 시민을 어디로, 어떤 방법으로 대피시킬 것인가에 관한 구체적인 계획은 없었다. 정부가 수원으로 이동하기로 결정한 비상 국무회의에서조차 시민 철수 대책은 마련되지 않았다.

훗날 백성욱 내무부 장관은 당시 상황을 다음과 같이 술회하였다. "6월 25일 아침에 장석윤 치안국장으로부터 북한의 전면 남침으로 38도선 일대의 지서와 경찰초소가 유린되었다는 보고를 받고 비상경계령을 하달하여 군과 협조해서 질서 있는 작전을 수행하도록 하였다. 전선 상황이 더욱 복잡해지고 피난민이 증가하여 남쪽으로 이동하고 있었는데, 6월 26일 아침에 대통령께서 치안국에 들러 경찰 계통으로 들어온 전선 상황을 알아보고 돌아가셨다."

전황은 시시각각 변하고 있었다. 6월 26일 14:00, 의정부가 적 수중에 들어갔다는 보고가 내무부에 도착하였다. 경찰이 보유하고 있던 무기와 탄약 등 상당수 보급품을 한강 이남으로 미리 후송하고 있다는 보고도 함께 올라왔다.
백성욱 장관은 곧바로 지시하였다. "그럴 필요가 없으니 곧 되돌아오도록 하라." 그는 훗날 그 이유를 이렇게 설명하였다. "아직까지도 전방에서는 국군과 경찰이 북한군과 계속 싸우고 있었고, 수도 서울을 사수하는 것이 정부의 방침이니만큼 싸우지도 않고 보급품을 후송한다는 것이 그때 형편으로 보아 용납될 수 없었기 때문이다."

수도 사수는 정부의 방침이었다. 전방에서는 국군과 경찰이 북한군과 싸우고 있었다. 그런 상황에서 무기와 탄약을 먼저 남쪽으로 옮기는 것은 전투 의지를 스스로 꺾는 일로 보였다.

그러나 전황은 사람의 뜻대로 움직이지 않았다. 시간이 흐를수록 전선 상황은 더욱 불리해졌다. 북쪽에서 밀려드는 피난민은 늘어났고, 그 모습을 본 서울 시민들의 심리적 동요도 커졌다. 거리에는 보퉁이를 등에 지고 아이의 손을 잡은 채 남쪽으로 향하는 가족들이 하나둘 나타났다.

어디로 가야 할지 아는 사람은 많지 않았다. 떠나는 사람도 불안했고, 남아 있는 사람도 불안했다. 그럼에도 많은 시민은 정부가 수도 서울을 끝까지 지킬 것이라고 믿었다. 수도 사수라는 말과 북쪽에서 밀려오는 피난민 행렬이 같은 거리 위에 놓여 있었다. 믿음과 현실이 서로 다른 방향을 가리키고 있었다.

6월 26일 심야, 비상 국무회의가 열렸다. 회의에서는 수도 서울을 사수할 것인가, 정부를 이동할 것인가를 두고 논의가 이어졌다. 마침내 정부는 수원으로 이동하기로 결정하였다. 그러나 그 자리에서도 서울 시민들의 철수 문제는 아무런 대책을 마련하지 못한 채 흐지부지되고 말았다. 정부의 이동은 결정되었다. 시민들의 길은 정해지지 않았다.

전쟁 이전인 1950년 2월 25일, 서울시는 직제를 개칭하여 내무국·재무국·교육국·산업국·건설국·사회국·경찰국 등7개 국을 두고 있었다. 산하에는 중구·종로구·동대문구·성북구·성동구·서대문구·마포구·용산구·영등포구 등 9개 구청이 있었다.

서울에는 145만여 명의 시민이 31만 9,000여 세대를 이루어 살고 있었고, 주택은 19만 1,200여 동에 이르렀다. 거대한 수도 행정조직이 있었지만, 전쟁은 그 조직이 미처 준비하지 못한 방향에서 밀려오고 있었다.

식량을 비롯한 생활필수품의 품귀 현상이 시민 생활을 위협하자 서울시는 농림부·상공부·교통부와 협력하여 정부 보관미를 긴급히 방출하도록 하였다. 생필품 조달을 촉진하고, 이들 물자 수송에 우선권을 부여하였다. 관계 직원들은 각 시장에 파견되어 유통질서와 가격통제를 위한 행정지도를 담당하였다.

직원들은 시장을 돌며 쌀값을 살피고 물자의 유통 상태를 확인하였다. 그러나 행정지도의 손길이 닿는 곳보다 불안이 퍼지는 속도가 빨랐다. 사람들은 쌀 한 되와 소금 한 봉지가 언제 생명줄이 될지 알 수 없다는 두려움 속에서 움직이고 있었다.

전쟁을 수행하기 위해서는 후방치안의 확보가 긴요하였다. 검찰도 전 수사력을 여기에 집중하였다. 반민족적이고 비인도적인 범죄를 단속하여 거족적인 임전 태세를 확립하는 것이 목적이었다.

6월 26일 09:00부터 일반 공판이 무기 연기되자, 시민 생활을 위협하는 양곡 매점매석 행위와 가격 폭등에 대한 단속도 강화되었다. 검사와 수사관들은 시장과 양곡 거래처를 살피며 폭리를 취하거나 물건을 감추는 행위를 조사하였다. 후방의 경제 질서를 무너뜨리는 범죄 역시 전쟁 수행을 방해하는 행위로 보았다.

검찰이 특히 예의주시한 조직은 보도연맹이었다. 정보담당 검사진은 오제도 부장검사의 지휘 아래 보도연맹 지도에 나섰다. 전쟁의 혼란을 틈탄 일탈이나 재전향을 막고, 도리어 보도연맹원들이 반공활동에 앞장서도록 하기 위한 것이었다.

오제도 부장검사는 정보담당 검사들에게 조직의 동향을 면밀히 살피도록 하였다. 보도연맹원들이 흔들리거나 조직에서 이탈하는 것을 막고, 반공계몽의 선봉에 서도록 지도해야 했다.

보도연맹은 여순10·19사건을 계기로 1949년 1월 19일 국가보안법이 제정되고 공산주의자들의 활동을 봉쇄하는 과정에서 조직되었다. 신원이 노정되었거나 자의로 전향한 사람 가운데 전과가 가볍고 개전의 정이 뚜렷한 사람들을 선도하여 사회에 적응하도록 보장하기 위한 단체였다.

조직은 시·도 단위로 지부를 두고 구·군 단위로 분회를 편성하였다. 각 지방검찰청의 정보담당 검사가 지도를 맡았고, 중앙본부는 서울에 있었다. 전쟁이 시작되자 그 조직의 의미도 무거워졌다.

검찰청에서는 각 지검에 긴급 지시하여 보도연맹 조직을 점검하고 반공계몽 활동의 선봉에 서게 하였으며, 조직 이탈을 예방하도록 하였다.

한편 의무실에는 비상구호반이 설치되었다. 이주영 검사의 지휘 아래 피난민 가운데 부상자와 병약자를 진료하였다. 다친 사람과 병든 사람들은 전황과 관계없이 몰려들었다. 치료할 손은 부족했고, 누울 자리도 넉넉하지 않았다. 그래도 의료진은 멈출 수 없었다.

검찰은 후방질서를 붙들기 위해 움직였고, 보련 의무실은 사람의 목숨을 붙들기 위해 움직였다. 그러나 전황이 급박해지고 서울 철수가 강요되면서 검찰의 노력도 한계에 이르렀다.

더욱이 서울을 비롯한 경인지구 형무소에 수감 중인 국가보안사범과 기타 죄인들에 대해서는 아무런 조치가 강구되지 않았다. 철수해야 할 기관은 늘어났고, 남겨진 문제도 함께 늘어났다. 사법부 역시 전쟁의 소용돌이에서 비켜설 수 없었다.

화재가 난 코카콜라 공장 / 광복~1950년대. [사진=대한민국역사박물관]

6월 25일, 대법관을 비롯한 사무직원들은 라디오 방송과 신문, 벽보를 통하여 북한군의 전면 남침 사실을 알았다. 그러나 정확한 전황도, 정부의 대응 방향도 알기 어려웠다. 그날 사법부는 별다른 움직임 없이 하루를 보냈다.

법원 복도에는 평소와 같이 직원들의 발걸음이 오갔고 사무실에는 서류가 쌓여 있었다. 그러나 누구도 일에 온전히 집중할 수 없었다. 사람들의 귀는 라디오를 향해 있었다. 새로운 전황이 전해질 때마다 복도와 사무실에 잠깐씩 침묵이 내려앉았다.

일부 사무직원들은 전황을 궁금히 여겨 개별적으로 청사에 나왔다. 그들은 집으로 돌아가지 않고 자진 숙직하며 자체 경비를 담당하였다. 법원의 불은 밤늦도록 꺼지지 않았다.

다음 날인 6월 26일 09:00, 대법원은 대법관 회의를 소집하였다. 회의는 전날 대통령이 발표한 긴급명령 제1호를 중심으로 진행되었다. 각급 법원의 일반 민·형사 재판을 이날 09:00를 기하여 무기 연기하고, 긴급명령에 따른 특별범죄 재판에 만전을 기하도록 결의하였다. 결의 내용은 곧바로 각급 법원에 긴급히 시달되었다.

법정의 문이 하나둘 닫혔다. 재판을 기다리던 사람들은 돌아서야 했다. 평시의 사법 기능은 멈추고, 전시의 특별범죄 재판만 남게 되었다. 그러나 사법부는 전황의 추이를 알 길이 없었다.

대법원은 노용호 행정처장으로 하여금 총무처장 전규홍과 연락을 유지하게 하였다. 전황과 행정부의 동향을 파악하기 위해서였다. 사법부가 스스로 움직일 수 있는 정보는 부족했다. 행정부가 어디로 움직이는가가 사법부의 행로를 결정하게 되었다.

6월 27일 아침, 행정부의 수원 이동이 통보되었다. 대법원장 김병노는 수일 전에 다리 수술을 받아 거동이 불편한 상태였다. 그럼에도 그는 5명의 대법관 전원과 함께 한강을 건너 수원으로 향하였다.

당시 사법부는 수원 이동을 잠정적인 것으로 판단하였다. 정부 요인들만의 일시적인 대피이며, 전황이 안정되면 다시 서울로 돌아올 수 있을 것이라고 여겼다.

그 판단은 사법부의 철수를 더욱 불완전하게 만들었다. 대법원을 비롯한 각급 법원에 조직적인 철수 지시는 내려지지 않았다. 재판기록과 호적원부, 부동산 등기부 등 주요 문서에 대한 긴급조치도 강구되지 않았다.

국가의 법질서를 뒷받침하던 기록들이 서울에 그대로 남았다. 일부 법관과 사무직원들은 일반 시민들과 같이 개별적으로 피난길에 올랐다. 누구는 가족을 데리고 한강을 건넜고, 누구는 손에 들 수 있는 짐만 챙긴 채 남쪽으로 향하였다. 법관도 사무직원도 그 순간에는 피난민과 다르지 않았다.

6월 27일 15:00를 전후하여 대법원 일행은 서울지방법원 수원지청에 도착하였다. 그러나 수원도 머물 곳은 아니었다. 행정부의 각료들과 대통령이 대전에 체류하고 있다는 소식이 전해지자 대법원 일행은 다시 남쪽으로 내려갔다.

대전에 도착한 사법부는 6월 28일부터 대전지방법원에 사법부 연락사무소를 설치하였다. 대법원장을 비롯한 요인들은 지방 법원장 관사에 여장을 풀었다.

개별적으로 남하한 직원들도 하나둘 합류하였다. 그 수는 13명이었다. 그야말로 명목상의 이전이었다. 조직이라고 하기에는 인원이 너무 적었다. 법관과 직원은 흩어졌고, 기록은 서울에 남아 있었다. 재판은 멈추었으며 사법행정도 제대로 기능할 수 없었다.

대법원의 간판은 남쪽으로 옮겨졌으나, 사법부의 몸체는 전쟁 속에 흩어졌다. 그것은 조직적인 이전이라기보다 전황에 떠밀린 피난에 가까웠다.

6월 25일부터 28일까지, 내무부와 경찰은 비상경계령과 치안 명령으로 후방을 붙들려 하였다. 서울시는 식량과 생필품을 확보하려 했고, 검찰은 범죄와 매점매석을 단속하며 보도연맹 조직을 관리하였다. 사법부는 재판을 중단하고 남쪽으로 이동하였다.

각 기관은 저마다 맡은 자리에서 국가의 기능을 지키려 했다. 그러나 준비되지 않은 전쟁은 모든 것을 앞질러 가고 있었다. 명령은 내려졌으나 시민들의 피난계획은 없었다. 수도 사수를 외쳤으나 정부는 수원으로 이동하였다. 사법부는 남하했으나 기록과 조직은 서울에 남았다. 서울은 아직 완전히 무너지지 않았다. 그러나 나라의 기둥들은 이미 하나씩 제자리에서 밀려나고 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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