부산시의회 제339회 임시회 개회…범천 개발·북항 돔 아레나 등 134건 심사

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 28일 제339회 임시회를 열고 정밀 심사에 들어갔다.
- 범천 정비단 이전, 북항 돔 아레나, 산업은행 이전을 다뤘다.
- 다음 달 11일까지 134건 안건과 추경예산안을 처리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민공원 지하주차장 등 도마위
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 범천 철도차량정비단 이전적지 개발과 북항 돔 아레나 조성, 산업은행 부산 이전 문제 등 핵심 현안 등의 안건을 놓고 정밀 심사에 들어갔다.
부산시의회는 28일 오전 10시 제339회 임시회를 개회하고 다음 달 11일까지 15일간 조례안·동의안·예산안 등 134건의 안건을 처리한다고 밝혔다.
이번 회기에서는 교육, 복지, 문화, 체육, 교통 등 시민 생활과 직결된 현안과 더불어 지역 개발과 금융기관 이전 문제 등이 폭넓게 다뤄질 예정이다.
이날 열린 제1차 본회의에서는 12명의 의원이 5분 자유발언에 나서 부산시 교육 정책, 복지 사각지대 해소, 문화·체육 인프라 확충, 교통체계 개선 등 분야별 현안을 짚었다.
오는 31일과 9월1일 열리는 제2차·제3차 본회의에서는 9명의 의원이 시정질문을 진행한다. 질문 대상에는 범천 철도차량정비단 이전 후보지 개발, 폭염과 기후변화에 취약한 계층 지원 대책, 시민공원 지하주차장 건립 계획, 한국산업은행 부산 이전 추진 상황, 북항 복합형 돔 아레나 조성과 연계한 원도심 활성화 전략 등이 포함된다.
상임위원회는 다음 달 2일부터 7일까지 6일간 회기를 열어 2026년도 제3회 추가경정예산안과 각종 조례안을 세부 심사한다. 예산결산특별위원회는 다음 달 8일부터 10일까지 추경예산안을 종합 검토한 뒤 11일 제4차 본회의에서 각 위원회 심사 안건이 최종 의결된다.
부산시의회는 제339회 임시회 종료 이후 오는 9월 29일 제340회 임시회를 열어 후반기 현안 논의를 이어갈 계획이다.
ndh4000@newspim.com