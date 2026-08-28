경남도, 추석 앞두고 도로 정비 착수…457개 노선 총 6689㎞ 보수

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 28일 추석 연휴 앞두고 추계 도로정비에 나섰다.
- 9월 30일까지 457개 노선 6689㎞를 일제 정비한다.
- 호우 피해 보수와 배수로 정비로 안전 확보에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 추석 연휴를 앞두고 여름철 집중호우로 훼손된 도로시설을 보수하고 귀성객 안전을 위한 추계 도로정비에 나섰다.
28일 경남도에 따르면 오는 9월 30일까지 지방도와 위임국도, 시도, 군도 등 457개 노선 6689㎞를 대상으로 도로정비를 실시한다. 도로관리사업소와 18개 시군이 동시에 참여해 노선별 일제 정비를 진행한다.
정비 내용은 8월 집중호우로 발생한 노면 파손 부위 보수, 산마루 측구와 배수로 퇴적물 제거, 교량·터널 등 주요 시설물 기능 확보, 낙석·산사태 위험지 비탈면 정비 등이다. 기준에 맞지 않거나 파손된 도로표지 정비, 도로 내 불법점용 시설물 정리, 도로변 풀베기와 환경정비도 함께 추진한다.
경남도는 지난 15일부터 18일까지 나흘간 집중호우로 피해가 컸던 거제·통영 등 도로 피해구간에 대해 응급복구에 그치지 않고 추가 피해 가능성을 점검한다. 태풍과 돌발호우에 대비해 배수시설과 비탈면, 낙석·산사태 취약구간을 집중 점검하고, 도로에 남은 토사와 잔재물을 신속히 제거해 2차 피해를 막을 방침이다.
추석 연휴 동안 귀성객과 성묘객 등 도로 이용이 늘어날 것으로 보고 주요 간선도로와 마을 진입로를 중심으로 도로환경 정비도 강화한다. 도로변 제초와 청소, 불법 적치물·광고물 정리와 함께 도로표지와 안전시설물 파손 여부를 점검해 운전자의 시야와 주행 안전을 확보한다는 계획이다.
정비 이후에는 자체 점검도 진행한다. 도는 추계 도로정비가 끝나는 오는 10월 14일부터 20일까지 시군별 정비 실태를 평가해 미흡한 구간은 연내 보완할 예정이다. 기관장과 직원이 현장 정비에 직접 참여하는 방식으로 도와 시군이 합동으로 현장 중심 정비를 추진해 사업 완성도를 높인다는 방침이다.
도는 국토교통부가 주관한 2025년 도로정비 평가에서 지방도 부문 최우수, 위임국도 부문 우수 기관으로 선정된 바 있다. 올해에는 서부도로관리사업소 승격과 산청 제설전진기지 준공으로 겨울철 재난 대응 체계를 확대한 만큼 여름철 재난 후속관리와 추계 정비를 연계해 연중 도로관리 수준을 끌어올린다는 구상이다.
news2349@newspim.com