김해시, 시민 체감형 적극행정 우수공무원 9명 선정

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 28일 적극행정 우수공무원 9명을 선발했다.
- 대중교통·세정·AI·환경 등 시민체감 성과가 반영됐다.
- 시는 우수사례 확산으로 적극행정 문화를 넓히겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
근무평정 가점·성과급·휴가 등 혜택
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = "안 된다"는 말 대신 "해보자"를 택한 경남 김해시 공무원 9명이 교통부터 세정, AI, 환경까지 시민 생활 전반을 바꾸는 적극행정 성과를 내고 있다.
김해시는 대중교통, 세정, 인공지능(AI), 환경 등 행정 전반에서 시민이 변화를 느낄 수 있는 성과를 낸 공무원 9명을 2026년 상반기 적극행정 우수공무원으로 선발했다고 28일 밝혔다.
시는 지난 6월 22일부터 7월 10일까지 각 부서와 시민을 대상으로 적극행정 우수사례를 공모해 모두 40건을 접수했다. 사례별 성과 사실조회 등 사전 검증을 거친 뒤 내·외부 심사와 직원·시민 투표를 통해 최종 선정했다.
이번 투표에는 직원 719명과 시민 1천256명이 참여했다. 시는 역대 최고 참여율을 바탕으로 시민 체감도, 적극성, 과제 난이도 등을 종합평가해 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명, 노력 3명 등 9명을 확정했다.
최우수에는 대중교통과 신소라 주무관의 '경남 최초 김해패스 시행'이 선정됐다. 지역 특성에 맞춘 대중교통 이용 통합 패스를 도입해 이용 편의와 효율성을 높인 점이 평가를 받았다.
우수에는 토지정보과 허선정 주무관의 '전국 최초 국·공유지 비예산 등록 전환', AI정책과 박성복 주무관의 '김해AI 서비스 구축 및 플랫폼 개발 운영'이 이름을 올렸다. 국·공유지 관리 체계를 정비해 예산 부담을 줄이고, 시 행정에 AI 기반 서비스와 플랫폼을 접목해 데이터 활용 기반을 넓힌 사례다.
장려에는 재산소득세과 고나은 주무관의 '몰라서 못 받던 감면, 행정이 먼저 찾아드립니다.', 도시관리과 이성태 주무관의 '생활 속 탈플라스틱 김해 조성, 1회용품 없는 청사 만들기', 성평등가족과 김보람 주무관의 '출산 장려에서 축하로-2년의 설득, 김해시 출산축하금 전면 개편' 등이 선정됐다.
세제 감면 안내를 능동적으로 추진해 숨은 권리를 찾아주고 청사 내 일회용품 사용을 줄이는 생활환경 개선, 출산지원 정책을 장기 설득을 통해 축하 중심 제도로 재구성한 사례다.
노력 부문에는 건설과 김연희 주무관의 '드론·지적 융합 국·공유재산 스마트 관리 혁신', 생활지원과 이혜정 주무관의 '과태료 3종 모바일 전자문서 발송 서비스 시행', 문화유산과 박병욱 주무관의 '역사는 가깝게, 주차는 편하게-봉황동유적 걷고 싶은 거리, 머물고 싶은 공간으로의 재탄생' 등 3건이 뽑혔다.
드론과 지적 정보를 결합한 재산 관리, 과태료 안내의 모바일 전환, 역사문화 공간과 주차 환경을 함께 개선해 체류 여건을 높인 점이 반영됐다.
이번에 선정된 사례들은 교통, 세정, 복지, 환경 등 일상과 밀접한 분야의 불편을 줄이고 행정서비스의 편의성과 효율성을 높였다는 평가다. 선제적 서비스 제공, 신기술 활용, 민·관 협업을 통해 예산 절감과 복지 사각지대 완화, 지역 경제 활성화 등 구체적 성과로 이어진 것이 공통된 특징이다.
시는 선발 과정에서 예산 부족, 기존 업무 관행, 관계기관 협의, 기술적 한계 등 행정 현장의 제약을 단순한 불가 이유로 두지 않고 이를 넘어서는 해결책을 찾았는지 여부를 중점적으로 살폈다. 시민 체감형 행정서비스를 강화하는 동시에 적극적으로 일하는 공직 문화를 조직 전체로 확산하는 데 의미를 뒀다.
선발된 공무원에게는 등급에 따라 근무성적평정 가점, 성과급 최고등급, 특별휴가, 국내문화탐방 우선 선발권 등 인센티브가 주어진다. 시는 우수사례를 전 직원과 공유하고 다양한 홍보 콘텐츠로 제작해 시민 중심 적극행정을 조직 전반에 정착시킬 방침이다.
정영두 시장은 "적극행정은 시민이 겪는 불편을 당연하게 여기지 않고 더 나은 방법을 찾는 데서 시작한다"며 "직원들이 시민을 위해 새로운 시도에 과감히 나설 수 있도록 지원하고 좋은 사례가 조직 전체 일하는 방식으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com