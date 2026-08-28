首尔"扶弱同行指数"2025年升至150.7 六大领域首次全部改善

纽斯频通讯社首尔8月28日电 韩国首尔市政府28日表示，作为衡量"扶弱同行"政策成效的综合指标，2025年首尔"扶弱同行指数"达到150.7，以2022年为基准年（指数100），连续第三年上升。

生计与照护、居住、医疗与健康、教育与文化、安全、社会整合六大领域指数均较上年改善，这也是该指数发布以来首次实现六大领域全部改善。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

"扶弱同行指数"以首尔市政府提出"扶弱同行"理念的2022年为基准年，将当年指数设为100，用于综合衡量相关政策成效及改善程度。数据显示，2023年、2024年和2025年该指数分别为111.0、130.6和150.7。2025年较2024年上升20.1点，增幅为15.4%。

从分领域看，安全指数达到198.2，较2024年上升49.3点，增幅33.1%，为六大领域中增幅最大；生计与照护指数达到159.2，上升31.4点，增幅24.6%；教育与文化指数达到122.7，上升11.4点，增幅10.2%；医疗与健康指数达到163.0，上升6.5点，增幅4.2%；社会整合指数达到99.5，上升3.9点，增幅4.1%；居住指数达到121.8，上升1.5点，增幅1.2%。

首尔市政府表示，生计与照护领域12项具体指标中有9项实现改善。市政府通过主动发现此前较难纳入政策支持范围的群体，并根据不同群体需求提供针对性支持，帮助稳定生计、弥补照护缺口。其中包括发现经营陷入困境的个体工商户以及承担家庭照护责任的青年等。

在居住领域，首尔市政府扩大公共租赁住房供应，并加强面向弱势群体的居住支持。市政府表示，今后将在稳定公共住房供应的同时，根据不同群体需求进一步扩大青年房租补贴、租房押金贷款利息补贴等减轻居住成本负担的政策。

在医疗与健康领域，首尔市政府通过为弱势群体提供上门健康管理、医院陪诊等服务，加强社区健康管理，并扩大针对儿童、青少年和青年的心理健康支持。

教育与文化领域方面，首尔市政府加强针对性教育培训和数字素养教育，并扩大残疾人等群体参与文化活动的机会。市政府表示，今后将进一步扩大教育培训和职业发展支持，让不同收入水平、是否残疾以及不同年龄段的市民能够更加平等地享有教育和文化服务，并继续营造无障碍文化环境。

安全领域指数增幅最大。首尔市政府表示，通过及时发现陷入困境的市民并提供针对性支持，积极应对孤立、隐居以及孤独死等社会风险。同时，将社区照护体系与智能技术相结合，主动发现处于孤立或隐居状态的青年以及孤独死高风险家庭，并增加监控摄像头等安全设施。

社会整合指数此前连续两年下降，2025年首次回升。首尔市政府认为，志愿服务和捐赠活动参与度提高，以及市民对社会弱势群体的关注和认识增强，是推动该领域改善的主要因素。市政府计划继续扩大市民参与志愿服务和分享活动的机会，推动包容性社区文化发展。

首尔市政府表示，"扶弱同行指数"并非单纯用于展示政策成果的"成绩单"，而是用于发现政策盲区、调整预算和项目的重要政策工具。

根据评估结果，首尔市政府将进一步强化"扶弱同行"政策。2026年首尔市政府"扶弱同行"政策预算为15.6359万亿韩元，比上年增加8704亿韩元，增幅为5.9%。市政府计划针对相对薄弱的领域进一步完善支持对象和服务体系，同时扩大成效较为明显的项目，使市民能够更加切实感受到相关政策带来的变化。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社