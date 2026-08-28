전재수 부산시장, 이형섭 낙동강청장 접견…낙동강 수변공간 활용 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 낙동강 활용 협력 방안을 논의했다.
- 전재수 시장과 이형섭 청장이 화명에코파크 등을 점검했다.
- 시는 개발과 생태 보전을 병행하며 협력을 이어가기로 했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 낙동강 유역을 서부산 발전의 거점이자 시민 여가공간으로 활용하기 위해 환경 당국과 손을 맞잡았다. 낙동강 하류 생태환경을 지키면서도 시민들이 체감할 수 있는 친수·문화 공간을 어떻게 조성할지 머리를 맞대는 첫 자리였다.
28일 시에 따르면 전날 오후 시청 의전실에서 이형섭 낙동강유역환경청장을 접견해 낙동강 수변공간 활용과 주요 현안사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다. 이날 접견에는 낙동강유역환경청과 협의가 필요한 주요 사업을 중심으로 의견 교환이 이뤄졌다.
이 자리에서 전재수 부산시장과 이형섭 청장은 '낙동선셋 화명에코파크' 조성 사업과 낙동강 생태공원 내 수변공간 활용 방안을 중점적으로 논의했다. 낙동선셋 화명에코파크는 낙동강의 일몰을 배경으로 자연과 시민, 문화와 휴식이 어우러지는 수변공간을 조성하는 사업이다.
시는 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 하천점용허가 등 관련 절차를 낙동강유역환경청과 긴밀히 협의해 나가기로 했다.
시는 시민들의 생활체육 수요에 대응하기 위한 화명생태공원 파크골프장 조성 계획과 낙동강 생태공원 내 다양한 행사 개최 방안도 함께 논의했다. 낙동강을 친수·여가·체육 활동이 가능한 공간으로 단계적으로 확대하는 과정에서 환경청과의 협력이 필수적이라는 인식이 공유된 것으로 전해졌다.
양측은 에코델타시티, 가덕도신공항 등 서부산 대규모 개발 사업과 낙동강 하류 생태환경 보전 과제가 맞물려 있다는 점에도 의견을 모았다. 개발에 따른 지역 균형 발전을 도모하는 동시에 하류 생태계 보전 필요성이 커지고 있는 만큼, 관계기관과 단체와의 소통을 이어가기로 했다.
전재수 시장은 "낙동강은 부산의 동·서 격차를 해소할 수 있는 전략자산"이라며 "낙동강이 시민들이 마음껏 향유하고 사랑할 수 있는 공간으로 거듭날 필요가 있는 만큼, 이를 위한 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.
이어 "자연과 사람이 공존할 수 있는 유연한 공간 활용 정책을 통해 낙동강의 가치가 더욱 높아질 수 있도록 협조해 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.
이형섭 낙동강유역환경청장은 "부산시의 주요 현안사업과 관련해 지속적인 관심과 협조를 통해 현안문제들을 해결할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com