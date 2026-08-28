'도입 5년차' 신속통합기획 개선…주민참여·쟁점관리 강화된다

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 28일 신속통합기획 운영 개선방안을 시행했다.
- 기획 초기 주민참여를 늘리고 쟁점관리도 강화했다.
- 후속절차 지원과 정책이해도 제고 방안도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해로 도입 5년 차를 맞은 재건축·재개발 정비사업의 '신속통합기획'이 초기단계부터 주민들의 참여가 강화되고 조합원 내부의 논란이 될 수 있는 쟁점들을 서울시가 함께 관리한다. 또 신통기획에 대한 정책 이해도를 높이는 방안이 추진된다.
28일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '신속통합기획 운영 개선방안'이 시행된다.
오세훈 서울시장의 취임 이후 시행된 신속통합기획은 기획 초기부터 주민 참여와 현장 소통을 확대하고, 기획 이후 후속 절차까지 체계적이고 신속하게 지원하는 제도다. 7월말 기준 총 311개소가 선정돼 추진 중이며, 이 중 192개소가 기획을 완료했다. 최근 참여자 의견청취 및 정비사업정상화 특위 현장점검 결과 기획 초기 주민참여 확대와 기획 완료 이후 지속적인 관리·지원 필요성이 제기됐다.
이에 시는 민선 9기 공약 목표인 '2031년까지 31만 가구 착공'을 차질 없이 추진하는 한편, 주민과 함께 만드는 좋은 계획이 신속한 사업추진으로 이어질 수 있도록 ▲주민소통 강화 ▲후속절차 신속 지원 ▲정책이해도 제고를 중심으로 3대 운영 개선방안을 마련했다.
먼저 기획 초기부터 주민참여를 확대해 주민과 함께 만들어가는 신속통합기획을 추진한다. 지금은 기획 마무리 단계에서 주민 간담회 및 설명회를 개최했으나 앞으로는 기획 초기 현장답사 단계부터 '주민참여단'이 직접 참여해 지역 현안과 주민 의견을 공유하고 기획 방향 설정에 함께 논의한다.
기획 중 쟁점이 발생할 경우 설문조사, 현장 간담회, 온라인 아카이브 등을 통해 진행 상황을 투명하게 공유해 주민 의견을 수렴한다. 필요시 주민이 자문회의에 직접 참여해 의견을 설명할 수 있도록 하는 등 주민 소통채널도 다양화한다.
또한 기존 '주민참여단' 중심의 협의에서 나아가, 구역지정 전 '도시정비법'에 따른 추진위원회가 구성되면 추진위원의 10% 내외를 협의주체에 포함해 주민참여의 대표성을 강화한다.
다음으로 기획 이후에도 후속 절차 관리를 강화해 조기 착공을 적극 지원한다. 신속통합기획 자문회의에 통합심의위원의 참여를 확대해 기획단계부터 향후 통합심의에서 예상되는 주요 쟁점을 사전에 검토한다. 이를 통해 계획 완성도와 예측가능성을 높일 계획이다.
통합심의 신청 이전에는 신속통합기획 주관부서와의 사전협의를 의무화하고 통합심의 시 기획에 직접 참여한 신속통합기획가(MP·MA) 또는 기획 자문위원이 참여해 기획 취지와 핵심 내용 등을 직접 설명할 수 있도록 한다. 이를 통해 기획의 일관성을 유지하고, 통합심의 1회 통과를 목표로 신속한 사업추진을 지원한다.
이와 함께 온·오프라인 홍보를 다각화해 신속통합기획에 대한 주민 이해도와 정책 신뢰도를 높인다. 이를 위해 시 누리집(홈페이지) 내 신속통합기획 온라인 아카이브 공개 범위를 기획완료 구역에서 기획 중인 대상지까지 확대해 사업 진행과정에 대한 정보 접근성을 높인다. 아울러 올해 하반기에는 자치구 신청을 받아 구청, 동주민센터 등 주민 접근성이 높은 공공시설에서 '찾아가는 신속통합기획 이동전시'를 개최해 정책 공감대를 확산할 계획이다.
김창규 서울시 도시공간본부장은 "좋은 정비계획은 주민과 충분히 소통하고 지역의 여건을 세심하게 살피는 데서 시작한다"며 "기획 초기부터 주민과 함께 계획을 만들고 기획 이후에도 후속절차까지 지속적으로 지원해 계획의 완성도와 사업의 속도를 함께 높여 나갈 것"이라고 말했다.
donglee@newspim.com