【中新社东西问】 金钟勋：鲁迅和韩国诗人李陆史的交往为中韩交流带来哪些启示？

纽斯频通讯社首尔8月27日电 2026年是鲁迅诞辰145周年、逝世90周年。鲁迅是中国现代文学的奠基人之一，也是新文化运动的重要参与者。他的《故乡》《狂人日记》等经典作品影响了几代中国人，也被译成多种语言广泛传播，在韩国受到很多读者喜爱。

1933年，鲁迅与韩国独立运动家、诗人李陆史在上海相识，这段短暂的相遇后来成为文学交流史上的一段共同记忆。如何理解两人在文学精神和时代使命上的共鸣？鲁迅对李陆史的文学探索与创作产生了哪些影响？如今这段跨越国界的友谊对两国人文交流有哪些启示？近日，中新社"东西问"专访韩国高丽大学国语国文系教授金钟勋，对此进行解读。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：1933年鲁迅与李陆史在上海中国民权保障同盟总干事杨杏佛葬礼上相识，这次短暂的相遇后来被视为文学交流史上的一段佳话。您如何理解两人在文学精神和时代使命上的共鸣？

金钟勋：李陆史出生于1904年，是韩国独立运动家、诗人。1933年6月，李陆史在上海出席杨杏佛葬礼时与鲁迅相识。鲁迅以文学改造精神、改良社会的理念，深刻影响了李陆史。1936年鲁迅逝世后，李陆史撰写《鲁迅追悼文》，系统阐释鲁迅的文学思想与精神价值，并翻译鲁迅小说《故乡》，积极向读者介绍相关作品。对李陆史而言，鲁迅不仅是一位享有盛誉的中国作家，更是一位促使他不断思考现实、文学与知识分子责任的"引路人"。

虽然鲁迅与李陆史身处不同国家，却都生活在民族危机日益深重的时代。他们赋予文学社会责任感，通过作品传播民族独立思想、推动社会觉醒，即使身处充满苦难与压迫的时代，他们也没有放弃对未来的希望。

2026年8月2日，鲁迅故里人流如织。正值暑期，浙江绍兴鲁迅故里吸引各地游客参观。【图片=中新社记者 刘子琳 摄】

中新社记者：鲁迅的文学观念对李陆史的文学探索与创作产生了哪些影响？在他的诗歌中有哪些具体体现，能否举例说明？

金钟勋：鲁迅用"真实而清晰"的文学态度描写现实，尤为受到李陆史的关注和认同。他在《鲁迅追悼文》中指出，鲁迅的文学创作实现了政治关怀与艺术表达的统一，这些作品并不粉饰现实，而是深刻揭示了社会的弊病、民众的苦难以及人性的自我蒙蔽，同时始终追寻苦难背后新的人和社会诞生的可能性。这种直面现实、以文学追问民族命运和社会未来的精神，与李陆史的文学追求高度契合。

李陆史的诗歌常借助富有象征意义的意象表达"抵抗精神"。例如，诗歌《绝顶》中用"残酷的季节""站在刀刃的寒霜上面"等描写，构建出一个充满压迫与绝望的世界，象征日本殖民统治的残酷。身处恶劣环境，诗人仍闭眼想象美丽的"彩虹"，将其化作穿越苦难、走向希望的信念。在诗歌《花》中，李陆史借助自然界中花朵冲破严寒、顽强生长的意象，唤起人们面对现实困境时不屈不挠的意志。

李陆史的很多诗歌融入了他的流亡与牢狱经历，并非直接沿袭鲁迅的文风或叙事形式，他用诗歌塑造出"身处绝境仍坚守信念的主体"，更多体现在他对"文学如何回应现实"这一命题的理解上。

《中国鲁迅研究名家精选集》韩文版。【图片=中新社记者 刘旭 摄】

中新社记者：鲁迅和李陆史都试图通过文学唤醒民众，李陆史的作品对韩国社会产生了哪些影响？

金钟勋：对于鲁迅与李陆史而言，文学是回应时代、介入现实的重要方式。鲁迅尖锐批判腐朽的封建秩序和民众麻木的精神，希望通过文学促使人们重新认识自身所处的现实。李陆史则借助高度凝练的诗歌意象，将殖民统治下的极端现实转化为文学表达，在苦难之中保存了不屈服的主体意识和面向未来的希望。

李陆史既是投身民族独立运动的实践者，是关注东亚时局的记者和评论家，也是以诗歌回应时代的诗人。今天，《旷野》《绝顶》《青葡萄》等作品仍被广为传诵，因为它们所包含的意义早已超越特定的历史语境。这些诗歌不仅是民族独立运动的重要文学见证，更以对苦难、希望和人格尊严的书写，展现了人在压迫之中依然能够坚守的精神品格，具有跨越时代和国界的文学生命力。

中新社记者：李陆史为鲁迅思想在韩国的传播发挥了重要作用。鲁迅作品给韩国知识界和文学界带来了哪些影响？今天韩国读者阅读鲁迅，最容易产生共鸣的是什么？

金钟勋：鲁迅的作品围绕传统与现代、民族危机与社会变革、民众苦难与知识分子责任等重大命题展开。这些问题同样是日本殖民统治时期知识分子共同面对的现实。通过阅读鲁迅，他们不仅关注中国现代文学的发展，更思考文学在殖民地、半殖民地社会中应承担怎样的历史责任。

从韩国现代文学史来看，鲁迅的重要意义在于，他提供了直面现实的文学范式。他在《狂人日记》中"救救孩子"的呼喊，在《故乡》中关于"路"的思考，都超越了特定时代，持续引发人们的思考。今天，韩国读者阅读鲁迅，依然能够从中找到共鸣。鲁迅既以冷峻的笔触揭示社会矛盾和人性的精神困境，又始终没有放弃对未来的希望，相信希望并非天生存在，而是能从行动中不断开辟出来。他的作品仿佛至今仍在不断追问：面对社会危机，人们应当如何回应时代、承担责任？

2021年10月，韩国青年在鲁迅故里浙江绍兴学做鲁迅笔下的绍兴菜。【图片=中新社记者 王刚 摄】

中新社记者：您认为鲁迅与李陆史跨越国界的友谊，对今天的中韩人文交流有哪些启示？

金钟勋：鲁迅与李陆史虽相识短暂，却都以文学回应民族危机，以文字唤醒民众，也启示后人，文学能够超越语言和国界，帮助不同国家和民族理解彼此的历史经验，共同思考人类面对苦难、压迫与未来时所应承担的责任。

两人的相遇是中韩文学史共同珍视的记忆，也为今天东亚文明对话和韩中人文交流提供了历史范例。在我看来，两国文学交流不应局限于文本比较和作品译介，更应立足东亚近代共同经历的历史创伤，深入探讨文学如何回应时代、塑造民族精神。其次，应鼓励两国青年学者、译者等参与彼此文学作品的阅读与翻译，增进相互理解。最后，依托高校、文化机构等，构建更加稳定、持续的人文交流平台，让文学成为连接两国交流交往的重要纽带。(完)

（中新社记者 金旭）

◆受访者简介：

金钟勋。【图片=受访者供图】

金钟勋，韩国高丽大学国语国文系教授，长期活跃于文学评论与诗歌研究领域。著有《韩国现代抒情诗的起源与形成》《致未来的抒情》《精密读诗》《诗性之物的回归》等，致力于韩国近现代诗研究，并以东亚为背景重构现代诗论及韩国近现代诗的历史脉络与谱系。

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社