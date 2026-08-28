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【中新社东西问】 金钟勋：鲁迅和韩国诗人李陆史的交往为中韩交流带来哪些启示？

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纽斯频通讯社首尔8月27日电 2026年是鲁迅诞辰145周年、逝世90周年。鲁迅是中国现代文学的奠基人之一，也是新文化运动的重要参与者。他的《故乡》《狂人日记》等经典作品影响了几代中国人，也被译成多种语言广泛传播，在韩国受到很多读者喜爱。

1933年，鲁迅与韩国独立运动家、诗人李陆史在上海相识，这段短暂的相遇后来成为文学交流史上的一段共同记忆。如何理解两人在文学精神和时代使命上的共鸣？鲁迅对李陆史的文学探索与创作产生了哪些影响？如今这段跨越国界的友谊对两国人文交流有哪些启示？近日，中新社"东西问"专访韩国高丽大学国语国文系教授金钟勋，对此进行解读。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：1933年鲁迅与李陆史在上海中国民权保障同盟总干事杨杏佛葬礼上相识，这次短暂的相遇后来被视为文学交流史上的一段佳话。您如何理解两人在文学精神和时代使命上的共鸣？

金钟勋：李陆史出生于1904年，是韩国独立运动家、诗人。1933年6月，李陆史在上海出席杨杏佛葬礼时与鲁迅相识。鲁迅以文学改造精神、改良社会的理念，深刻影响了李陆史。1936年鲁迅逝世后，李陆史撰写《鲁迅追悼文》，系统阐释鲁迅的文学思想与精神价值，并翻译鲁迅小说《故乡》，积极向读者介绍相关作品。对李陆史而言，鲁迅不仅是一位享有盛誉的中国作家，更是一位促使他不断思考现实、文学与知识分子责任的"引路人"。

虽然鲁迅与李陆史身处不同国家，却都生活在民族危机日益深重的时代。他们赋予文学社会责任感，通过作品传播民族独立思想、推动社会觉醒，即使身处充满苦难与压迫的时代，他们也没有放弃对未来的希望。

2026年8月2日，鲁迅故里人流如织。正值暑期，浙江绍兴鲁迅故里吸引各地游客参观。【图片=中新社记者 刘子琳 摄】

中新社记者：鲁迅的文学观念对李陆史的文学探索与创作产生了哪些影响？在他的诗歌中有哪些具体体现，能否举例说明？

金钟勋：鲁迅用"真实而清晰"的文学态度描写现实，尤为受到李陆史的关注和认同。他在《鲁迅追悼文》中指出，鲁迅的文学创作实现了政治关怀与艺术表达的统一，这些作品并不粉饰现实，而是深刻揭示了社会的弊病、民众的苦难以及人性的自我蒙蔽，同时始终追寻苦难背后新的人和社会诞生的可能性。这种直面现实、以文学追问民族命运和社会未来的精神，与李陆史的文学追求高度契合。

李陆史的诗歌常借助富有象征意义的意象表达"抵抗精神"。例如，诗歌《绝顶》中用"残酷的季节""站在刀刃的寒霜上面"等描写，构建出一个充满压迫与绝望的世界，象征日本殖民统治的残酷。身处恶劣环境，诗人仍闭眼想象美丽的"彩虹"，将其化作穿越苦难、走向希望的信念。在诗歌《花》中，李陆史借助自然界中花朵冲破严寒、顽强生长的意象，唤起人们面对现实困境时不屈不挠的意志。

李陆史的很多诗歌融入了他的流亡与牢狱经历，并非直接沿袭鲁迅的文风或叙事形式，他用诗歌塑造出"身处绝境仍坚守信念的主体"，更多体现在他对"文学如何回应现实"这一命题的理解上。

《中国鲁迅研究名家精选集》韩文版。【图片=中新社记者 刘旭 摄】

中新社记者：鲁迅和李陆史都试图通过文学唤醒民众，李陆史的作品对韩国社会产生了哪些影响？

金钟勋：对于鲁迅与李陆史而言，文学是回应时代、介入现实的重要方式。鲁迅尖锐批判腐朽的封建秩序和民众麻木的精神，希望通过文学促使人们重新认识自身所处的现实。李陆史则借助高度凝练的诗歌意象，将殖民统治下的极端现实转化为文学表达，在苦难之中保存了不屈服的主体意识和面向未来的希望。

李陆史既是投身民族独立运动的实践者，是关注东亚时局的记者和评论家，也是以诗歌回应时代的诗人。今天，《旷野》《绝顶》《青葡萄》等作品仍被广为传诵，因为它们所包含的意义早已超越特定的历史语境。这些诗歌不仅是民族独立运动的重要文学见证，更以对苦难、希望和人格尊严的书写，展现了人在压迫之中依然能够坚守的精神品格，具有跨越时代和国界的文学生命力。

中新社记者：李陆史为鲁迅思想在韩国的传播发挥了重要作用。鲁迅作品给韩国知识界和文学界带来了哪些影响？今天韩国读者阅读鲁迅，最容易产生共鸣的是什么？

金钟勋：鲁迅的作品围绕传统与现代、民族危机与社会变革、民众苦难与知识分子责任等重大命题展开。这些问题同样是日本殖民统治时期知识分子共同面对的现实。通过阅读鲁迅，他们不仅关注中国现代文学的发展，更思考文学在殖民地、半殖民地社会中应承担怎样的历史责任。

从韩国现代文学史来看，鲁迅的重要意义在于，他提供了直面现实的文学范式。他在《狂人日记》中"救救孩子"的呼喊，在《故乡》中关于"路"的思考，都超越了特定时代，持续引发人们的思考。今天，韩国读者阅读鲁迅，依然能够从中找到共鸣。鲁迅既以冷峻的笔触揭示社会矛盾和人性的精神困境，又始终没有放弃对未来的希望，相信希望并非天生存在，而是能从行动中不断开辟出来。他的作品仿佛至今仍在不断追问：面对社会危机，人们应当如何回应时代、承担责任？

2021年10月，韩国青年在鲁迅故里浙江绍兴学做鲁迅笔下的绍兴菜。【图片=中新社记者 王刚 摄】

中新社记者：您认为鲁迅与李陆史跨越国界的友谊，对今天的中韩人文交流有哪些启示？

金钟勋：鲁迅与李陆史虽相识短暂，却都以文学回应民族危机，以文字唤醒民众，也启示后人，文学能够超越语言和国界，帮助不同国家和民族理解彼此的历史经验，共同思考人类面对苦难、压迫与未来时所应承担的责任。

两人的相遇是中韩文学史共同珍视的记忆，也为今天东亚文明对话和韩中人文交流提供了历史范例。在我看来，两国文学交流不应局限于文本比较和作品译介，更应立足东亚近代共同经历的历史创伤，深入探讨文学如何回应时代、塑造民族精神。其次，应鼓励两国青年学者、译者等参与彼此文学作品的阅读与翻译，增进相互理解。最后，依托高校、文化机构等，构建更加稳定、持续的人文交流平台，让文学成为连接两国交流交往的重要纽带。(完)

（中新社记者 金旭）

受访者简介：

金钟勋。【图片=受访者供图】

金钟勋，韩国高丽大学国语国文系教授，长期活跃于文学评论与诗歌研究领域。著有《韩国现代抒情诗的起源与形成》《致未来的抒情》《精密读诗》《诗性之物的回归》等，致力于韩国近现代诗研究，并以东亚为背景重构现代诗论及韩国近现代诗的历史脉络与谱系。

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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