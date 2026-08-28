폴라리스오피스, '폴라노트' GS인증 1등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스오피스가 28일 폴라노트 V1.0으로 GS인증 1등급을 획득했다
- 폴라노트는 HWP 직접 열람·판서와 멀티미디어 노트 기능을 지원한다
- 회사 측은 조달시장 진입과 공공·기업 대상 공급 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오피스 소프트웨어 전문기업 폴라리스오피스가 모바일 디지털 노트 솔루션 '폴라노트(Polanotes) V1.0'으로 소프트웨어 품질인증 최고 등급인 'GS(Good Software)인증 1등급'을 획득했다고 28일 밝혔다.
이번 인증은 한국기계전기전자시험연구원(KTC)으로부터 받았다. GS인증은 ISO/IEC 국제표준을 기반으로 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 보안성 등을 평가하는 국가 소프트웨어 품질인증 제도다.
폴라리스오피스는 이번 인증을 기반으로 조달시장 진입을 추진하고 공공기관과 기업을 대상으로 모바일 문서 솔루션 공급을 확대할 계획이다.
폴라노트 V1.0은 독자 노트 포맷을 기반으로 한 모바일 디지털 노트 솔루션이다. 기존 모바일 뷰어의 문서 열람·판서 기능에 더해 별도의 노트 환경에서 페이지를 확장하고 영상·이미지·표·스티커 등 다양한 멀티미디어 객체를 활용할 수 있도록 개발됐다.
HWP 문서를 PDF로 별도 변환하지 않고 직접 열어 판서할 수 있는 기능도 지원한다. 계열사 폴라리스AI핸디의 그룹웨어와 연동해 모바일 환경에서 결재본문 등에 필기와 판서 기능을 활용할 수 있다.
외부 서버 연결 없이 단말기 내부에서 문서 렌더링과 주요 기능을 처리하는 온디바이스(StandAlone) 독립 실행형 구조도 적용했다. 외부 통신과 서버에 대한 의존도를 낮춰 폐쇄망을 사용하는 공공기관이나 통신 환경이 제한적인 현장에서도 사용할 수 있도록 설계했다.
폴라리스오피스는 기존 모바일 문서 솔루션 'Viewer Plus'의 고객 기반을 활용해 폴라노트 공급처를 확대할 방침이다. Viewer Plus는 현재 국내 50여개 기업과 공공기관에 공급돼 있다. 회사는 기존 고객의 제품 고도화 수요와 함께 신규 공공기관 및 기업 고객을 대상으로 영업을 확대할 계획이다.
계열사 폴라리스AI핸디와의 협업도 추진한다. 폴라리스AI핸디는 공공기관과 기업용 그룹웨어 구축 사업을 진행하고 있으며 관련 영업 네트워크를 보유하고 있다. 폴라리스오피스는 자사의 모바일 문서 기술과 폴라리스AI핸디의 공공·기업 고객 기반을 연계해 공동 영업과 크로스셀링 기회를 발굴한다는 계획이다.
향후 조달청 나라장터 등록도 추진한다. 이를 통해 공공 스마트 행정과 기업용 모바일 업무환경 시장으로 판매 영역을 넓히고 기존 개인·기업용 오피스 소프트웨어에 이어 공공·기업용 모바일 솔루션을 추가 매출원으로 확보한다는 구상이다.
폴라노트의 온디바이스 환경과 자체 문서 기술을 활용해 인공지능(AI) 서비스와 지능형 문서 생태계와의 연계도 추진할 예정이다.
폴라리스오피스 관계자는 "이번 GS인증 1등급 획득을 계기로 폴라노트의 공공·기업 시장 사업화를 추진할 수 있는 기반을 마련했다"며 "기존 Viewer Plus 고객뿐 아니라 폴라리스AI핸디가 확보한 공공·기업 영업 네트워크와의 협업을 통해 신규 고객과 판매채널을 확대하고 모바일 문서 솔루션을 새로운 B2B·B2G 성장축으로 육성해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com