"농어촌 기본소득, 준비된 영동으로"…포도축제서 군민 뜻 모아

AI 핵심 요약beta
- 영동군이 27일 포도축제서 기본소득 유치 공감행사를 열었다.
- 군민과 관광객이 참여해 “준비된 영동” 구호로 뜻을 모았다.
- 군은 조례·전담조직 등 사전준비로 지역경제 선순환을 노린다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위한 군민 공감대 확산에 나섰다.
영동군은 지난 27일 열린 '2026 영동포도축제' 개막식에서 군민과 관광객, 내·외빈 등이 참여한 가운데 '농어촌 기본소득 군민 공감 퍼포먼스'를 진행했다고 28일 밝혔다.
참석자들은 피켓을 들고 "농어촌 기본소득", "준비된 영동에서"를 외치며 시범사업 유치를 향한 뜻을 모았다.
영동군은 농어촌 기본소득을 주민 생활안정과 지역소비를 촉진하는 동시에 소상공인과 농가 소득으로 연결되는 지역경제 선순환 정책으로 추진한다는 구상이다.
이를 위해 기본소득 전담조직과 관련 조례를 마련하고 부서별 연계사업을 발굴하는 한편, 민생안정지원금을 레인보우영동페이로 지급하며 전 군민 대상 신청·자격 확인·지역화폐 지급체계를 운영하는 등 사전 준비에도 속도를 내고 있다.
군은 앞으로 면 지역 가맹점과 지역농산물 판매처, 생활서비스 기반 등을 확대해 기본소득이 지역 내 소비로 이어지는 구조를 구축할 계획이다.
군 관계자는 "공모 결과가 나온 뒤 준비하는 것이 아니라 지급체계와 지역화폐, 연계사업 등 필요한 기반을 미리 갖추겠다"며 "농어촌 기본소득이 생활안정을 넘어 지역상권과 농업을 살리는 지역활력의 마중물이 되도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com