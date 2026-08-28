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[기고] 예술 생태계 구축을 위한 기업 역할…평택, 문화와 산업 융합 필요성 대두

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AI 핵심 요약

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  • 전혜연 대표가 28일 평택의 문화도시 전략을 제안했다
  • 기업과 시민, 예술가, 행정이 함께 예술 생태계를 키워야 한다고 했다
  • 평택만의 공연·전시·기술 결합 콘텐츠가 필요하다고 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전혜연 문화 기획자(문화유목민 대표)

예술 생태계는 시간이 만든다. 바로 그렇기 때문에 기업의 역할은 더욱 중요해진다.

도시가 성장하는 초기에는 공장과 도로, 아파트 같은 하드웨어가 먼저 들어선다. 그것은 막대한 자본만 있다면 비교적 짧은 시간 안에 완성할 수 있다. 그러나 도시를 살아 숨 쉬게 하는 문화는 다르다. 공연장을 짓는다고 문화가 만들어지는 것도 아니고, 미술관 하나를 세운다고 예술도시가 되는 것도 아니다.

문화는 사람이 쌓고, 시간이 키우며, 관계가 완성한다.그래서 예술 생태계는 도시가 가장 늦게 얻지만 가장 오래 남는 자산이다. 이 지점에서 기업의 역할은 단순한 투자자를 넘어선다.

기업은 공장을 세울 수 있다. 그러나 도시를 함께 만드는 일은 기업과 시민, 예술가, 행정이 함께해야만 가능하다. 기업이 남길 수 있는 최고의 유산은 공장이 아니라 도시다.

세계는 이미 그 사실을 경험했다. 스페인 북부의 산업도시 빌바오(Bilbao)는 한때 철강과 조선산업의 쇠퇴로 깊은 침체를 겪었다. 1997년 구겐하임 미술관이 문을 열면서 세계는 이를 '빌바오 효과(Bilbao Effect)'라고 불렀다. 그러나 많은 사람들이 빌바오의 성공을 오해한다. 빌바오는 미술관 하나를 지어서 성공한 도시가 아니다.

전혜연 대표.

진짜 변화는 그 이후에 있었다. 구겐하임 미술관은 출발점이었다. 도시는 강변을 되살리고, 공공공간을 재설계하고, 교통을 혁신했으며, 문화산업과 관광, 시민의 삶을 하나의 생태계로 연결했다. 행정과 기업, 시민이 같은 방향을 바라보며 오랜 시간 투자했기에 빌바오는 하나의 도시 브랜드가 될 수 있었다.

결국 빌바오 효과의 본질은 건축이 아니라 관계였다. 평택 역시 같은 질문 앞에 서 있다. 평택에 문화공간을 세우는 것으로 충분한가. 아니면 공연장을 중심으로 사람과 사람이 연결되고, 예술가가 머물며, 시민이 함께 문화를 만들어가는 도시까지 꿈꾸고 있는가.

그 차이가 앞으로의 평택을 결정할 것이다. 평택은 이미 훌륭한 출발선에 서 있다. 세계 최대 규모의 반도체 산업이 있고, 젊은 인구가 꾸준히 유입되고 있으며, 시민들은 수준 높은 문화예술에 대한 분명한 열망을 보여주었다.

이제 필요한 것은 이 각각의 점들을 하나의 선으로 연결하는 일이다. 그리고 그 선을 완성하기 위해서는 평택만의 문화 콘텐츠가 필요하다.

평택에 대한 소망이 있다면 다른 도시의 성공한 콘텐츠를 가져와 소비하는 도시가 아닌 평택의 산업과 기술, 그리고 도시의 정체성 자체가 새로운 문화 콘텐츠를 만들었으면 하는 것이다.

LA에서 경험했던 Dataland와 같은 전시공간을 평택에서도 고민해볼 필요가 있다. Dataland의 전시는 일반적인 이머시브 전시와는 다르다. 관람객의 움직임과 데이터가 작품에 반영되고, 개인의 기억과 정보가 작품의 일부가 되며, 나아가 자신의 DNA와 정체성까지 새로운 예술적 경험으로 연결할 수 있는 공간이다

이미 여러 도시에서 볼 수 있는 대형 LED 화면과 프로젝션 중심의 이머시브 전시를 반복하는 것으로는 평택만의 경쟁력을 만들 수 없다. 평택에 필요한 것은 Dataland와 같은 첨단기술과 예술이 지속적으로 만나 새로운 작품을 생산하는 미래형 문화 플랫폼이다. 반도체와 AI, 데이터, 로봇, 디지털 기술 등 평택이 가진 산업적 자산을 예술의 언어로 전환할수 있는 공간이 마련되어야 한다.

그런 공간이라면 평택은 단순히 '미디어아트를 보여주는 도시'가 아니라 첨단산업과 예술이 실제로 만나 새로운 문화를 생산하는 도시가 될 수 있을꺼란 상상을 해본다. 오히려 세계적인 반도체 산업의 도시, 평택의 산업적 정체성을 문화적 자산으로 바꾸어야 한다.

평택 평화예술의 전당

또한 평택은 좋은 공연을 보기 위해 사람들이 찾아오는 도시가 되어야 한다. '평택에도 공연장이 있다'가 아니라, '그 공연을 보려면 평택에 가야 한다.' 이 차이는 매우 크다. 서울에서 볼 수 있는 공연을 평택에서도 똑같이 보여주는 것만으로는 사람을 움직이기 어렵다.

평택에서만 볼 수 있는 공연, 평택에서 먼저 시작되는 공연, 세계적인 아티스트와 새로운 형식의 공연을 만날 수 있는 도시가 되어야 한다.

사람들이 좋은 공연을 보기 위해 서울로 이동하는 것이 아니라, 서울에서도 사람들이 평택으로 공연을 보러 오는 구조를 만들어야 한다. 그러기 위해서는 행정 역시 단순히 공연의 횟수나 관객 수를 채우는 방식에서 벗어나 어떤 콘텐츠를 선택할 것인지, 어떤 예술가와 협력할 것인지, 어떤 장르를 육성할 것인지, 어떤 공연을 평택의 대표 콘텐츠로 만들 것인지에 대한 장기적인 전략과 전문적인 기획이 필요하다.

문화행정의 목표는 공연장을 채우는 것이 아니라 사람이 평택을 찾아올 이유를 만드는 것이어야 한다. 여기에서 중간 규모의 도시들이 공통적으로 마주하는 고민이 있다.

도시는 성장하면서 공연장과 전시장, 문화센터와 복합문화공간 같은 하드웨어를 빠르게 늘려간다. 그러나 정작 그 공간을 어떤 콘텐츠로 채우고, 어떻게 운영하며, 어떤 예술가와 연결할 것인지에 대한 전문인력은 충분하지 않은 경우가 많다.

결국 건물은 있는데 그것을 움직일 사람이 없는 문제가 생긴다. 그 공간을 지속적으로 움직일 전문인력을 어떻게 확보할 것인가를 함께 고민해야 한다. 문화재단을 비롯한 문화기관 역시 전문인력의 비율을 높이는 인력구조로 변화할 필요가 있다. 행정은 반드시 필요하지만 행정만으로 문화가 만들어지지는 않는다. 전시를 기획하는 큐레이터, 공연을 기획하는 프로듀서, 국제 네트워크를 가진 전문가, 미디어아트와 첨단기술을 이해하는 기획자, 기업과 예술가를 연결할 수 있는 전문가 등 다양한 역량이 조직 안에 필요하다.

특히 평택처럼 산업과 기술이 중요한 도시라면 기존의 문화행정만으로는 충분하지 않다. 예술과 기술, 산업과 국제교류를 연결할 수 있는 새로운 전문인력 구조가 필요하다. 물론 모든 전문성을 조직 내부에서 처음부터 갖출 필요는 없다.

최근 평택 아트센터에서 열렸던 유명 피아니스트 공연.

평택에 아직 충분한 예술 전문가가 없다면 외부의 우수한 인력과 기관을 적극적으로 활용하면 된다. 국내외 뛰어난 큐레이터와 기획자, 예술가, 공연 전문가, 미디어아트 전문기관, 기술기업과 지속적으로 자문하고 협업하며 프로젝트 단위의 콜라보레이션을 만들어갈 수 있다. 중요한 것은 한 번 유명한 전시나 공연을 가져오는 것이 아니다. 지속적으로 새로운 콘텐츠가 생산되고 발전할 수 있는 구조를 만드는 것이다. 

평택만의 이유를 가진 문화도시가 되기를 기대한다. 서울에서도 보기 어려운 공연이 먼저 평택에서 열리고, 세계적인 미디어아트 전시와 지역의 역사를 품은 전시가 함께 열리며, 반도체 산업도시라는 정체성과 문화예술이 자연스럽게 공존하는 도시.

첨단기술과 예술이 만나 끊임없이 새로운 작품이 탄생하고, 국내외 예술가와 전문가들이 새로운 프로젝트를 위해 평택을 찾는 도시. 사람들이 이렇게 말하는 날이 왔으면 좋겠다.

"이번 주말에는 평택에 가자." "좋은 공연이 평택에서 열린대." "그 전시는 꼭 평택에서 봐야 해." 그렇게 공연 한 편은 식당을 살리고, 전시 하나는 골목을 걷게 만들며, 예술가 한 사람의 작업실은 새로운 공동체를 만들어 낸다.

문화는 공연장 안에서 끝나지 않는다. 도시 전체를 움직이는 경제가 되고, 관계가 되고, 브랜드가 된다. 정착은 소비에서 시작되지 않는다. 관계에서 시작된다. 좋은 공연과 전시는 사람을 도시로 불러들인다. 한 번의 방문은 경험이 되고, 경험은 관계가 된다. 예술가가 머물고 시민이 참여하면서 그 관계는 도시의 새로운 문화 생태계로 이어진다.

그래서 문화는 단순한 소비 콘텐츠가 아니다. 도시에 사람이 머물게 하는 힘이다. 물론 아직 갈 길은 멀다.무엇보다 전문가들이 역량을 펼칠 수 있는 토대가 있어야 한다. 지역의 다양한 목소리를 존중하면서도 전문성을 가진 예술가와 기획자들이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 구조가 필요하다. 그럼에도 희망은 충분하다. 평택은 산업이라는 강력한 기반과 문화에 대한 시민들의 열망을 동시에 가진 드문 도시다.

평택신리 문화복합 공간 '공간미학'

여기에 기업과 지역사회가 함께 예술 생태계를 키워간다면, 평택은 대한민국에서 새로운 도시 모델을 만들어낼 수 있다.나는 평택이 '한국의 빌바오'가 되기를 바라지 않는다. 빌바오를 닮는 것은 목표가 아니다. 평택은 평택만의 길을 만들어야 한다.

세계 최고의 반도체 산업이라는 단단한 기반 위에, 공연과 전시, 창작과 일상이 공존하는 도시. 기업과 시민, 예술가와 행정이 함께 도시의 미래를 설계하는 도시.첨단기술과 예술이 만나 새로운 콘텐츠를 만들어내는 도시. 세계적인 공연과 전시를 보기 위해 사람들이 찾아오는 도시. 국내외의 뛰어난 전문가들이 새로운 가능성을 실험하기 위해 찾아오는 도시.그것이 평택이 만들어 갈 새로운 경쟁력이다. 어쩌면 언젠가는 사람들은 그것을 '평택 효과(Pyeongtaek Effect)'라고 부르게 될지도 모른다.

산업은 도시를 성장시킨다. 그러나 예술은 도시를 기억하게 만든다. 그리고 문화는 그곳에 사람이 머물 이유를 만든다. 회색의 공장지대 위에 105만 명이 살아갈 거대한 하드웨어는 이미 세워지고 있다. 이제 그 거대한 그릇을 사람의 온기와 관계, 문화와 콘텐츠로 채울 차례다. 그 도시가 밤이면 불이 꺼지는 산업 배후도시로 남을지, 아니면 서울에서도 일부러 공연과 전시를 보러 오는 문화도시로 성장할지는 지금 어떤 선택을 하느냐에 달려 있다.

평택은 이미 세계적인 반도체 도시가 되었다. 이제 남은 질문은 단 하나다. 세계적인 문화도시가 될 준비도 함께 하고 있는가. 나는 그 가능성을 믿는다. 기업이 도시를 성장시키고, 예술이 도시를 완성하며, 첨단기술이 새로운 문화를 만들어내고, 사람이 그곳에 머물 때 평택은 더 이상 공장이 많은 도시가 아니라 사람들이 찾아오고, 머물고, 다시 찾고 싶은 도시로 기억될 것이다. 그것이 평택의 다음 성장이고, 기업과 지역사회가 함께 써 내려갈 가장 아름다운 상생의 이야기다.

DATALAND 관람자 체험 모습

*전혜연은 여성인권·미디어아트·도시교류를 통해 예술을 사회변화의 도구로 만드는 행동하는 큐레이터다. 2014년 글렌데일 '위안부의 날 특별전'을 시작으로 소녀상 지키기 국제 연대전을 이끌었고, 2017년부터 글렌데일시 공식 행사로 승격, 8개국 100여 명 작가가 참여했다. 국내에선 《여성인권이야기: 행진》을 성북, 부산, 보은, 고성, 포항, 인천, 김포, 파주 등 지방정부와 함께 이어가고 있다. 2018 평창올림픽 미디어아트 기획을 계기로 공공 미디어아트의 사회적 소통 가능성을 열었고, 수원문화축전·국립극장 등에서 지역 역사와 장소성을 담은 작업을 지속하고 있다. 김포-글렌데일 교류전은 '경계'와 '자유'를 주제로 일상 공간에 공공미술을 설치했으며, 2024년에는 김포의 지역 의제를 다룬 '다양성'이란 전시로 네 지역을 아우르는 28명 작가 참여한 대규모 미디어아트전도 기획했다. 최근에는 사이버불링을 여성인권 의제로 삼아 국회 논의·전시·온라인 캠페인을 준비 중이다. 그는 예술이 비판에서 그치지 않고 실질적 대안과 변화를 만들어야 한다고 믿는다. 현 국제예술생태연구협회 대표, 귀주사범대 동아시아미디어센터 책임연구원, 비영리 단체 문화유목민 대표, 전시 기획사 SR Comm 대표다.

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SK하닉 왜 인디애나로 갔나 [서울=뉴스핌] 서영욱 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 첫 반도체 생산기지로 기존 반도체 클러스터인 애리조나·텍사스가 아닌 인디애나주 웨스트라피엣을 택한 데는 안정적인 전력·용수와 탄탄한 제조업 인프라, 퍼듀대를 중심으로 한 연구·인재 경쟁력이 복합적으로 작용했다. 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로 성장하며 축적한 산업 인프라에 반도체 연구개발(R&D)과 전문인력 양성을 한곳에서 연결할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다. 여기에 인디애나주가 약 2년에 걸친 유치전에서 대규모 인센티브와 인프라 지원을 제시하면서 최종 선택을 이끌어냈다. 28일 SK하이닉스와 미국 정부 등에 따르면 인디애나주는 SK하이닉스의 미국 생산기지 유치를 위해 약 2년에 걸쳐 공을 들였다. 미국 반도체 산업이 애리조나와 텍사스 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다는 점을 감안하면 웨스트라피엣 낙점은 이례적인 선택이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 반도체 후발주자 인디애나…2년 유치전 끝 최종 낙점인디애나는 그동안 미국의 대표적인 반도체 생산지역으로 꼽히던 곳은 아니다. 미국 반도체 생산시설은 텍사스와 애리조나 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다. 인디애나는 반도체 산업에서는 상대적으로 후발주자지만 철강과 자동차 등을 중심으로 탄탄한 제조업 기반을 갖춘 지역이다. SK하이닉스도 처음부터 인디애나를 투자지로 낙점한 것은 아니다. 미국 내 첨단 패키징 생산거점 구축 구상이 처음 공개된 것은 2022년 7월이다. 당시 최태원 SK그룹 회장은 조 바이든 전 미국 대통령과 화상 면담을 갖고 미국에 220억달러 규모의 신규 투자를 발표했다. 이 가운데 150억달러를 반도체 연구개발(R&D)과 첨단 패키징·테스트 시설 등에 투자하겠다는 계획을 제시했다. 이후 SK하이닉스는 미국 내 여러 지역을 놓고 생산기지 입지를 검토했다. 인디애나는 치열한 유치 경쟁을 거쳐 최종 4개 후보지 가운데 하나로 남았고 약 2년에 걸친 경쟁 끝에 최종 투자지로 선정됐다. 나머지 후보 지역은 공개되지 않았다. 멍 치앙 전 퍼듀대 총장은 당시 유치 경쟁을 '2년에 걸친 토너먼트'에 비유하기도 했다. 여러 지역을 상대로 후보지를 좁혀가는 과정에서 마지막까지 살아남은 인디애나가 결국 SK하이닉스의 미국 첫 생산기지를 따낸 것이다. ◆ 첫째는 전력·용수…제조업 기반이 반도체 경쟁력으로2년에 걸친 유치전에서 인디애나가 경쟁 지역을 제칠 수 있었던 배경에는 반도체 공장을 안정적으로 가동할 수 있는 산업 인프라가 있었다. SK하이닉스는 이번 착공식에서 '왜 인디애나인가'라는 질문에 충분한 전력과 용수를 첫 번째 이유로 제시했다. 대규모 전력과 용수를 안정적으로 확보해야 하는 반도체 생산시설의 특성상 입지 선정에서 가장 기본적인 조건을 갖췄다는 의미다. 이 같은 인프라는 인디애나가 오랜 기간 제조업 중심지로 성장하면서 축적됐다. 인디애나는 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로, 이번 착공식에서도 미국에서 제조업 일자리가 가장 밀집한 지역이라는 점을 강점으로 내세웠다. 반도체 산업에서는 후발주자지만 철강과 자동차 등 기존 제조업을 뒷받침하기 위해 구축된 전력·용수와 산업 인프라가 오히려 대규모 반도체 생산시설을 유치하는 기반으로 작용한 셈이다. 다만 전력과 용수만으로 인디애나의 선택을 설명하기는 어렵다. 다른 후보지와 차별화한 결정적인 카드는 웨스트라피엣에 자리 잡은 퍼듀대였다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 승부 가른 퍼듀대…생산·R&D·인력양성 한곳에전력과 용수가 반도체 공장을 가동하기 위한 기본 조건이었다면 퍼듀대의 연구·인재 경쟁력과 인디애나주의 적극적인 지원은 다른 후보지와 차별화할 수 있었던 카드였다. 실제 SK하이닉스 공장이 들어서는 곳은 퍼듀대와 인접한 '퍼듀 리서치파크'다. 생산시설과 대학 연구시설을 가까이 두고 차세대 반도체 기술을 공동 개발하는 동시에 공장 가동에 필요한 전문인력을 지속적으로 확보할 수 있는 입지다. SK하이닉스도 2024년 4월 투자 계획을 공식 발표하면서 퍼듀대가 보유한 반도체 분야 전문 연구진과 인재 공급망, 지역의 연구개발(R&D) 생태계를 웨스트라피엣을 선택한 주요 이유로 꼽았다. 퍼듀대는 이번 착공식에서 스스로를 '미국의 반도체 대학(America's semiconductor university)'이라고 표현하며 인재 경쟁력을 강조했다. 퍼듀대 측은 현재 미국에서 학사·석사·박사 엔지니어를 가장 많이 배출하고 있다고 밝혔다. SK하이닉스는 퍼듀대 버크나노기술센터 등과 첨단 패키징과 이종집적 기술을 공동 연구할 계획이다. 퍼듀대와 아이비테크 커뮤니티칼리지와는 교육 프로그램과 학제간 교육과정을 마련해 현지 반도체 전문인력을 양성한다. 생산과 R&D, 인력 양성을 한 지역에서 연결하는 구조다. 미치 대니얼스 퍼듀대 총장은 이날 기공식에서 "인재를 양성하고 지식을 발전시키는 것뿐 아니라 인디애나 경제의 성장과 다변화를 돕는 것도 대학의 역할"이라며 "교수진에게 연구 기회를, 졸업생에게 일자리 기회를 제공할 수 있는 기업을 유치하는 것은 오늘날 대학의 중요한 책임"이라고 말했다. 이어 "우리는 SK하이닉스의 성공을 위해 전적으로 헌신할 것"이라며 "사업 성과를 극대화하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 지원하겠다"고 강조했다. SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트 라피엣에 구축하는 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 기지 조감도 [사진=SK하이닉스] ◆ 2년 유치전 쐐기 박은 지원책…州·대학도 총력전 여기에 인디애나주는 세제 혜택부터 인프라와 인력 양성까지 묶은 대규모 지원책을 제시하며 유치전에 힘을 실었다. SK하이닉스 역시 이번 착공식에서 충분한 전력과 용수에 이어 주정부의 적극적인 지원을 인디애나를 선택한 이유로 제시했다. 인디애나주는 최대 5억5470만달러의 세금 환급을 비롯해 최대 8000만달러의 조건부 성과연계 지원, 각각 최대 300만달러의 교육훈련 및 제조준비 지원, 4500만달러 규모의 인프라 개선 지원 등을 제시했다. 퍼듀대와 퍼듀연구재단도 부지 할인 등을 포함해 약 6000만달러 상당을 지원했다. 인디애나가 최종 투자지로 결정된 이후에는 미국 연방정부도 가세했다. 미 상무부는 반도체지원법(CHIPS Act)에 따라 최대 4억5800만달러의 직접 보조금과 최대 5억달러의 대출을 지원하기로 했다. 마이크 브라운 인디애나 주지사는 "이번 프로젝트에는 산업계와 대학, 지방·주·연방정부에 이르기까지 모든 단계의 협력과 리더십이 필요했다"며 "이 모든 요소를 한데 모으는 것이 한 주를 다른 주와 차별화하는 경쟁력이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "오늘 SK하이닉스와 퍼듀대는 미국의 기술적 미래를 위한 첫 삽을 뜨고 있다"며 "이번 프로젝트의 파급효과는 미국 전역으로 퍼져나갈 것"이라고 강조했다. syu@newspim.com 2026-08-28 06:00
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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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