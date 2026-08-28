충북 고3 수험생 9595명, '수능 실전' 모의평가…58개교서 실시

AI 핵심 요약beta
- 충북도교육청이 28일 고3 9595명 대상 모의평가를 실시했다.
- 국어·수학·영어 3개 영역을 실제 수능처럼 진행했다.
- 정답·해설 제공해 학습 점검과 진학 상담에 활용한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도교육청이 도내 고교 3학년 학생들의 대학수학능력시험 대비를 위한 자체 모의평가를 실시했다.
충북도교육청은 28일 도내 58개 고교에서 고3 학생 9595명이 참여한 '2027 수능 충북교육청 모의평가'를 진행했다고 밝혔다.
이번 평가는 국어·수학·영어 3개 영역으로, 실제 수능과 같은 출제 기조와 문항 유형, 시험 시간표를 적용했다. 영어 듣기평가도 포함했다.
지난해 처음 시행한 데 이어 올해 두 번째이다. 수능 전 마지막 시험인 9월 모의평가에 앞서 학생들이 실전 감각을 익힐 수 있도록 지난해보다 한 달 앞당겨 8월에 실시했다.
문항 개발에는 중등교사 60여 명이 출제·검토위원으로 참여했다. 도교육청은 시험 후 정답과 해설, 영역별 문항 분석 자료를 제공해 학생들의 학습 점검과 학교 진학 상담에 활용할 계획이다.
정문희 중등교육과장은 "실제 수능과 유사한 환경에서 학생들이 자신의 실력을 점검하고 부족한 부분을 보완하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com