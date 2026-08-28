서울 4개 권역 중장년 채용 문 연다…160여 개 기업서 3000명 고용 목표

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9월 중장년 채용박람회를 4개 권역서 열었다
- 160여개 기업이 참여해 3000명 규모 채용을 진행했다
- AI 취업지원·직무특강 늘려 경력전환도 지원했다
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AI 기반 취업지원·직무체험 강화
취업·이직·경력전환 맞춤형 지원
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 9월 한 달간 서부, 남부, 북부, 중부 4개 권역에서 '중장년 채용박람회'를 열고 160여 개 기업과 함께 3000명 규모의 채용을 진행한다. 만 40~64세의 중장년이 생활권 근처에서 취업 상담과 현장 면접을 포함한 채용 정보를 한자리에서 받을 수 있다. 앞서 26일 열린 동부권역 박람회에는 중장년 구직자 800여 명이 참석했다.
28일 서울시에 따르면 올해 박람회는 인공지능(AI) 기반 취업지원과 직무특강·체험 프로그램을 늘린 것이 특징이다. 당장의 취업뿐 아니라 이직과 경력전환을 준비하는 중장년까지 다양한 일자리와 직무를 살펴볼 수 있도록 했다.
사업을 주관하는 서울시50플러스재단은 만 40~64세 중장년의 경력설계와 직업훈련, 취·창업을 한곳에서 지원하는 서울시 출연기관이다. 서부·중부·남부·북부·동부 5개 캠퍼스에서 '중장년취업사관학교'를 운영하고 있다.
권역별 박람회 첫 일정인 동부권역 채용박람회는 26일 서울시50플러스 동부캠퍼스에서 열렸다. 구직자들은 채용 상담과 면접은 물론 AI 연계 일자리와 해외봉사단, 자문단을 포함한 직무 특강, 지게차 운전 체험 등에도 참여했다.
동부권역 박람회를 찾은 50대 구직자 이씨는 "퇴직 후 새로운 일을 고민하고 있었는데, 여러 기업의 채용 정보를 한자리에서 비교하고 상담 받을 수 있어서 좋았다"며 "박람회에서 접한 직무에 대해 좀 더 알아보고 실제 취업에 도전해 볼 생각"이라고 밝혔다.
9월 채용박람회 일정은 서부(1일), 남부(8일), 북부(10일), 중부(17일) 순이다. 서부권역 박람회에는 당일 현장에서 국가데이터처 서울사무소, (주)KB골든라이프케어, 쿠팡풀필먼트서비스(유), 한국맥도날드(유) 등 20여 개 기업이 참여하고, 온라인 채용관에선 이마트에브리데이 등 40여 개 기업과 구직자들이 만난다.
남부권역 박람회에는 (주)삼천리ENG, NICE신용정보, ㈜현대그린푸드, 디디에스코리아 등 20여 개 기업이 참여한다. 통계조사원, 조리·생산보조, 시내버스 운행기사, 직업상담사 등 다양한 직무를 채용할 예정이다.
북부권역 박람회에는 ㈜대교에듀캠프, 코이카(KOICA), (주)케어닥, 등 60여 개 기업·기관이 참여한다. 물류, 운송, 가사·돌봄, 요양, 교육·강의, 호텔서비스, HR·개발 분야의 채용이 이뤄진다. 아이돌봄사 등 중장년 맞춤형 일자리도 함께 제공한다.
중부권역 박람회에는 타다, 리서치앤리서치(주), KFC코리아, 이랜드이츠 등 20여 개 기업이 참여해 물류, 청소·시설관리, 가사관리, 호텔서비스, 인재서치·헤드헌팅, 시니어 전문강사 등 중장년이 진입할 수 있는 직무를 중심으로 채용을 진행할 계획이다.
박람회에서는 현장 면접뿐 아니라 새로운 직무를 탐색해 보는 직무특강과 AI 직무탐색, 면접, 자기소개서 작성 등 다양한 프로그램이 제공된다. 참가를 원하는 시민은 일자리몽땅에서 권역별 일정과 장소를 확인 후 신청할 수 있다.
사전 신청은 각 권역별 마감일까지 가능하며, 마감 이후에도 행사 당일 현장에서 접수가 가능하다. 자세한 사항은 일자리몽땅이나 각 캠퍼스 상담센터에서 확인하면 된다.
강명 서울시50플러스재단 대표이사는 "중장년을 위한 일자리와 직무의 폭은 계속해서 확대되고 있다"며 "생활권 근처에 위치한 박람회를 통해 경력을 살릴 수 있는 일자리와 새로운 가능성을 발견할 기회를 가져보길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com