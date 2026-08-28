카카오페이, '26 에피 어워드 코리아 은상 수상…해외결제 캠페인 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 28일 해외결제 캠페인으로 은상을 받았다.
- 배우 심은경이 현금 불편을 연기해 해외결제 특징을 알렸다.
- 캠페인은 조회수 3217만 회를 기록하며 이용자도 늘렸다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 해외결제 브랜드 캠페인 'CASH IS UNCOOL'로 '2026 에피 어워드 코리아'에서 은상(실버)을 수상했다고 28일 밝혔다.
에피 어워드는 1968년 미국에서 시작된 마케팅 시상식으로 독창성과 실제 마케팅 성과를 함께 평가한다. 전 세계 55개 이상 지역에서 시행되고 있으며 국내에는 2014년 도입돼 올해 13회를 맞았다.
이번에 수상한 카카오페이의 'CASH IS UNCOOL' 캠페인은 배우 심은경이 부캐릭터 '심은자'로 등장해 해외 여행 중 현금 사용 시 겪는 불편함을 연출했다. 'Cash is Uncool'이라는 메시지를 바탕으로 환전이나 실물 카드 없이 모바일로 결제하는 카카오페이 해외결제의 특징을 다뤘다.
카카오페이는 여행 중 현금이 부족한 상황을 해외결제로 해결하는 에피소드를 시리즈로 구성했다. 영상 외에도 '심은자' 전용 인스타그램 계정을 개설해 일본 워킹홀리데이 진행 인물 설정의 콘텐츠를 전개했다. 해당 계정은 2만 명 이상의 팔로워를 확보했다.
2025년 8월부터 약 두 달간 전개된 이번 캠페인은 누적 조회수 3217만 회, 인게이지먼트 12만 회를 기록했다. 캠페인 전개 기간 카카오페이 해외결제 사용자 수는 직전 3개월 대비 15.5%, 결제 건수는 16.9% 증가했다.
카카오페이 해외결제는 실물 카드 없이 모바일로 해외 가맹점과 대중교통을 이용하는 서비스다. 지난해 알리페이플러스, 마스터카드와 협업해 해외 NFC 결제 솔루션을 도입하며 미국, 유럽, 오세아니아 등 전 세계 약 1억 5000만 개 마스터카드 가맹점으로 결제망을 늘렸다.
카카오페이 관계자는 "여행객이 현지에서 공감할 수 있는 상황과 캐릭터를 활용해 메시지를 전달하려 했다"며 "해외결제 이용자 접점을 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com