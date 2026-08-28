미래 대입, 국민에게 묻는다…국교위, 대입 개편 방향 1박2일 숙의토론

AI 핵심 요약beta
- 국가교육위는 29일 화성서 미래 대입제도 숙의토론을 열었다.
- 국민참여위원 203명이 서·논술형 평가 확대 등을 논의했다.
- 논의 결과는 국가교육발전계획과 대입제도 구상에 반영한다.
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내신·수능 서·논술형 평가 확대·도입 놓고 찬반 발제·토론
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국가교육위원회(국교위)가 29일부터 이틀간 경기도 화성에서 국민참여위원회 숙의토론을 열고, 2028∼2037 국가교육발전계획에 담을 미래 대학입시 제도 개편 방향을 논의한다.
국교위는 29일부터 30일까지 경기 화성시 소재 연수원에서 국민참여위원회 미래대입제도 숙의토론을 개최한다고 28일 밝혔다.
이번 토론회는 국가교육위원회가 2028∼2037 국가교육발전계획 수립을 앞두고 추진 중인 미래 대입제도 공론화 과정의 하나다.
학생·청년, 학부모, 교육 관계자, 일반 국민 등으로 구성된 국민참여위원회 위원들이 1박 2일간 토론을 통해 미래 사회에 대응한 대입제도 방향과 주요 개편 쟁점에 대한 의견을 제시한다.
숙의토론에는 국민참여위원 500명 가운데 203명이 신청해 참여할 예정이다. 참가자들은 미래 대입제도 개편 방향과 함께 학교 내신에서 서·논술형 평가를 확대하는 방안, 대학수학능력시험에 서·논술형 평가를 도입하는 방안 등을 놓고 의견을 나눈다.
국가교육위원회는 충분한 정보 제공과 토론 기회 보장을 통해 숙고된 국민 의견을 수렴하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 국민참여위원들은 사전에 배포된 자료집을 학습한 뒤 다양한 배경의 참가자들로 구성된 소그룹에서 이틀 동안 모두 6개 세션에 참여한다.
첫날에는 미래 대입제도 전반의 방향을 논의하는 세션을 시작으로 서·논술형 평가의 기본 개념과 도입 필요성, 주요 쟁점 등을 다룬다. 특히 세 번째 세션에서는 서·논술형 평가 확대와 도입을 둘러싼 찬성·반대 입장을 균형 있게 검토하기 위해 관련 발제가 진행될 예정이다.
발제에는 송미나 광주 하남중앙초등학교 수석교사, 정미라 경기 진덕고등학교 교사, 홍수연 전국학부모단체연합 공동대표, 강영미 참교육을 위한 전국학부모회 회장 등이 참여한다.
둘째 날에는 첫날 논의를 바탕으로 주요 쟁점을 심화 토론하고 대안을 모색한다. 토론회 마지막에는 논의 의제와 숙의 과정에 대한 참가자 의견 조사도 진행한다.
국가교육위원회는 토론 결과를 정리해 위원회에 보고한 뒤 공개할 계획이다. 논의 결과는 국가교육발전계획 수립과 향후 대입제도 구상을 위한 참고자료로 활용된다.
앞서 국가교육위원회는 '미래사회를 대비하기 위한 대입제도의 방향'을 주제로 지난 11일 인천, 20일 전남·광주, 26일 대구에서 학생·학부모·교사·일반 국민이 참여하는 현장토론회를 열었다.
지난 14일부터는 국가교육위원회 국민의견플랫폼을 통해서도 미래 대입제도에 대한 온라인 의견을 받고 있다.
차정인 국가교육위원장은 "대입제도는 교육 현장에 많은 영향을 미치는 중요한 의제인 만큼 전문가 논의와 함께 국민의견을 충분히 경청해야 한다"며 "국민참여위원회 숙의토론뿐 아니라 앞으로도 다양한 방식으로 공론화를 진행할 예정"이라고 말했다.
hyeng0@newspim.com