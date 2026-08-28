"테토녀·에겐남, 어떻게 생각하세요"…청년 100명 참여 성별균형 공론장 개최

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 30일 서울 한양대서 청년 100명 공론장을 연다.
- 공론장은 테토녀·에겐남을 주제로 남녀다움 인식을 논의한다.
- 성별 기대가 삶에 미치는 영향과 새 기준을 모색한다.
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돌봄·감정표현 등 성별 기대 짚고 실천과제 제안
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 오는 30일 오후 1시 서울 한양대학교 한양종합기술연구원(HIT) 대회의실에서 만 19∼39세 청년 100명이 참여하는 제1차 '청년세대 성별균형 공개형 공론장'을 연다고 28일 밝혔다.
이번 공론장은 '테토녀와 에겐남 사이: 요즘 남자다움·여자다움 이야기'를 주제로 진행된다. 최근 청년층에서 유행하는 '테토녀', '에겐남' 등의 표현과 일상 속 이미지·경험을 소재로 청년들이 인식하는 남성다움과 여성다움을 살펴보고 성별 기대가 개인의 선택과 삶에 미치는 영향을 논의한다.
행사는 모두 4개 세션으로 구성됐다. 1·2세션에서는 유행어와 사진을 매개로 남자다움·여자다움에 대한 인식과 판단 기준을 논의한다. 첫 세션인 '테토·에겐, 그 말 너머'에서는 참가자들이 '테토녀·에겐남' 등 표현을 어떻게 받아들이는지 공유하고 이러한 표현이 기존 성 역할 고정관념에서 벗어난 것인지 또는 다른 방식으로 반복하는 것인지를 토론한다.
'젠더 콜라주: 사진 속 남자다움·여자다움'을 주제로 한 2세션에서는 남성다움과 여성다움을 연상시키는 사진을 분류·배치하는 활동을 진행한다. 이를 통해 참가자들은 특정 모습이나 특성을 '남자답다', '여자답다'고 판단하는 기준이 무엇인지 의견을 나눌 예정이다.
3·4세션에서는 성별에 따른 기대가 진로와 직업, 생계와 돌봄, 감정 표현, 연애·관계 등 일상에서 어떤 부담으로 작용하는지를 다룬다.
3세션 '나를 만든 기대, 나를 가둔 기대'에서는 10개의 성별 기대 카드 가운데 자신이 경험했거나 주변에서 목격한 기대를 고른 뒤 해당 기대가 남성과 여성의 선택과 경험에 미치는 영향을 논의한다. 참가자들은 투표를 통해 청년세대가 바꾸고 싶은 성별 기대 3가지를 선정한다.
마지막 세션인 '요즘의 다움을 다시 쓰다'에서는 선정된 성별 기대 3가지에 대해 성별 대신 적용할 수 있는 새로운 기준을 논의한다. 아울러 일상과 조직, 사회에서 이를 실천하기 위한 과제도 제안할 계획이다.
성평등가족부는 이번 공론장이 남녀가 겪는 어려움을 단순 비교하는 데 그치지 않고 성별에 따라 서로 다른 경험과 생각이 형성된 배경을 이해하는 데 초점을 맞춘다고 설명했다. 공론장에서 나온 청년들의 경험과 제안은 향후 성별균형 정책 검토와 후속 공론장 논의에 참고할 예정이다.
원민경 성평등가족부 장관은 "성평등은 성별 때문에 개인의 선택과 가능성이 미리 정해지지 않도록 하는 것"이라며 "청년들이 지금도 남아 있는 '남자다움·여자다움'의 기대를 직접 짚어보고, 무엇을 새로운 기준으로 삼을지 자유롭게 제안해 주기를 기대한다"고 밝혔다.
이어 "청년들이 제안한 새로운 기준과 실천과제를 향후 성별균형 정책을 검토하는 과정에서 세심히 살펴보겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com