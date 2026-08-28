서울시 보건환경연구원, 도심공원 진드기 집중 감시

AI 핵심 요약beta
- 서울시보건환경연구원은 4월부터 10월까지 참진드기 감시를 했다.
- 연구원은 8월까지 480개체를 채집했으나 SFTS 바이러스는 없었다.
- 시민과 반려동물은 야외활동 뒤 진드기 확인과 즉시 진료가 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현재까지 SFTS 바이러스 검출 없어
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시보건환경연구원은 지난 4월부터 오는 10월까지 한강공원, 생태공원, 산책로, 맨발 이용시설, 반려견 놀이터 등 진드기 서식이 예상되는 장소를 대상으로 참진드기 집중 감시를 실시하고 있다고 28일 밝혔다.
이번 조사는 지난 5일 제주도에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망자가 발생한 가운데 진드기 매개 감염병을 예방하고 바이러스 유행 여부를 조기에 파악하기 위해 추진됐다.
연구원은 지난 4월부터 서울 도심 생태공원 등에서 진드기를 채집해 종류와 SFTS 바이러스 보유 여부를 분석하고 있다. 올해 8월까지 약 480개체를 채집했다. 현재까지 SFTS 바이러스를 보유한 진드기는 확인되지 않았다.
SFTS는 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염되는 질환이다. 고열, 근육통, 오심, 구토, 설사 등의 증상이 나타날 수 있다. 참진드기는 일반적으로 1~9㎜ 크기로 눈에 잘 띄지 않는다. 유충부터 성충까지 모든 성장 단계에서 흡혈이 가능하다.
연구원은 반려동물을 대상으로 한 SFTS 검사도 병행하고 있다. 매년 길고양이와 보호소 동물 등 약 200건을 모니터링하고 있다. 올해 4월부터 7월 말까지 검사한 108건에서는 모두 SFTS 바이러스가 검출되지 않았다.
SFTS는 사람뿐 아니라 반려동물도 감염될 수 있다. 예방백신과 치료제가 없어 진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 중요하다. 야외활동 시에는 긴 소매 옷, 양말, 모자 등을 착용하고 기피제를 사용하는 것이 좋다. 귀가 후에는 샤워하면서 진드기가 몸에 붙어 있는지 확인하고 반려동물도 털과 귀, 목 주변 등을 살펴야 한다.
진드기에 물렸을 경우 핀셋을 이용해 조심스럽게 제거하고 직접 제거하기 어렵다면 의료기관을 찾아야 한다. 물린 뒤 14일 이내 고열 등 의심 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관에서 진료를 받아야 한다.
박주성 서울시보건환경연구원장은 "기후환경 변화와 친환경적인 도시 조성으로 매개 진드기의 서식지가 확대되면서 진드기 노출 가능성도 늘어나고 있다"며 "지속적인 진드기 감시와 신속한 검사를 통해 진드기 매개 감염병 예방과 조기 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com