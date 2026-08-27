강미애 세종교육감, 캠퍼스고·온세종학교 교육과정 개선 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 강미애 세종교육감이 27일 두 학교를 점검했다.
- 고교학점제 운영과 교원·학생선발 개선을 논의했다.
- 시교육청은 제도개선 의견을 검토해 지원하겠다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종시교육감이 자율형 공립고와 온라인학교를 찾아 고교학점제 등 새로운 교육과정 운영 현황을 점검하고 현장의 제도 개선 의견을 들었다.
시교육청은 강 교육감이 27일 세종캠퍼스고등학교와 온세종학교를 방문해 학교 운영 현황을 살펴보고 교직원들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.
세종캠퍼스고에서는 자율형 공립고 2.0과 고교학점제 운영과 관련해 학교운영비 지원 기준과 교원 배치, 체육·미술 중점 계열 운영, 학생 선발 방식 등이 논의됐다.
특히 안정적인 교육과정 운영을 위한 교원 확보와 체육·미술 중점 계열의 특성을 반영한 학생 선발 방안 등에 대한 현장 의견이 나왔다.
온세종학교에서는 온라인 공동교육과정 확대와 고교학점제에 따른 온라인 학습 수요 증가에 대응하기 위한 교육환경 개선 방안을 살폈다.
시교육청은 이날 나온 의견을 관련 부서별로 검토하고 법령 개정이나 교육부 협의가 필요한 사안은 관계기관과 협의해 개선 방안을 마련할 계획이다.
강미애 교육감은 "현장의 의견을 바탕으로 필요한 제도를 개선하고 지원을 강화하겠다"며 "교육부 협의가 필요한 과제도 지속적으로 건의하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com