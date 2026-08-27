세종시의회·경기도의회, '행정수도 완성' 공동 대응

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회·경기도의회 민주당이 27일 간담회를 열었다.
- 양측은 행정수도특별법 연내 제정 필요성에 공감했다.
- 전국 광역의회가 공동 대응에 나서달라 촉구했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회와 경기도의회 더불어민주당 교섭단체가 행정수도 완성을 위해 공동 대응하고 행정수도특별법 연내 제정을 촉구했다.
유인호 세종시의회 민주당 교섭단체 대표 의원은 27일 경기도의회 민주당 교섭단체 대표단과 간담회를 열고 지방의회 발전과 행정수도 완성 등 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.
이날 양측은 지방의회의 권한과 역할 강화를 위한 지방의회법 제정 추진 등에 의견을 나누고 행정수도특별법 제정 필요성에 공감했다.
유 의원은 "행정수도특별법의 조속한 제정을 위해 전국 광역의회가 지속적인 관심을 갖고 뜻을 모아달라"고 당부했다.
한편 경기도의회 민주당 교섭단체 대표단은 전국 광역의회 간 교류·협력을 강화하고 현안 공동 대응 방안을 논의하기 위해 오는 28일까지 세종·대전·울산·부산 등 광역의회를 차례로 방문한다.
vincent977@newspim.com