손훈모 순천시장, 국회 방문 5대 사업 정부예산 반영 건의

AI 핵심 요약beta
- 손훈모 순천시장이 26일 국회를 찾아 국비 2562억원 확보를 요청했다.
- 손 시장은 유의동·장경태에게 지역 핵심 현안의 정부 반영을 건의했다.
- 2차 공공기관 이전과 도로·전철화·산단 지정을 촉구했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 손훈모 순천시장이 지역 미래 성장사업의 국가계획 반영과 2027년도 국비 2562억원 확보를 위해 국회를 찾아 지원을 요청했다.
순천시는 손 시장이 지난 26일 국회에서 유의동 국토교통위원장과 장경태 의원을 만나 지역 핵심 현안을 설명하고 정부 예산 반영과 제도적 지원을 건의했다고 27일 밝혔다.
손 시장은 계속사업의 안정적 추진과 신규사업 조기 착수를 위한 2027년도 국비 확보 필요성을 강조하며 환경·에너지·문화관광 분야 2차 공공기관 순천 이전과 국도 2호선 대체우회도로 건설, 경전선 전철화 조기 착공, 미래 첨단소재 국가산업단지 지정 등을 건의했다.
시는 국가균형발전과 지역 주력산업 경쟁력 강화를 위한 2차 공공기관 이전을 요청하고 국도 2호선 대체우회도로의 후속 절차 신속 추진과 코스트코 입점·선월지구 개발에 따른 교통량 증가에 대비한 매안IC 입체연결도로 신설 필요성도 제시했다.
이와 함께 경전선 순천 도심구간 지하화 노선의 조기 확정과 착공, 광양만권 산업기반과 연계한 첨단소재·부품 공급망 구축을 위한 미래 첨단소재 국가산단 지정을 요청했다.
손 시장은 "순천의 미래 성장 기반을 강화하고 전남광주통합특별시 동부권 경쟁력을 높일 핵심 과제"라며 "정부 예산과 국가계획에 반영될 때까지 중앙부처와 국회를 대상으로 국비 확보 활동을 이어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com