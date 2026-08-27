평택시, 27일부터 '2026년 사회조사' 실시

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 27일부터 9월 10일까지 사회조사를 실시했다
- 1005가구 15세 이상 시민을 대상으로 48개 항목을 조사했다
- 조사 결과는 12월 평택시청 누리집에 공표할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 지역개발 및 시책 추진을 위한 정책자료로 활용하기 위해 27일부터 9월 10일까지 15일간 '2026년 평택시 사회조사'를 실시한다고 밝혔다.
'평택시 사회조사'는 시민 생활과 의식 수준을 파악하고 전반적인 복지 정도를 측정해 시민 생활 수준 향상을 위한 정책 수립에 활용하기 위해 실시되고 있다.
이번 조사는 평택시에 거주하는 1005개 표본가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 진행된다.
조사 항목은 일반, 가족 가구, 환경, 보건, 사회통합과 공동체, 안전 등 공통 항목 38개와 평택시 특성을 반영한 10개 항목을 포함해 총 48개다.
조사 방법은 조사원이 직접 가구를 방문해 진행하며 부재 가구에 대해서는 자기기입식 조사 또는 인터넷 조사가 병행된다.
시 관계자는 "조사 내용은 통계 목적 이외에는 사용할 수 없도록 법으로 엄격히 보호된다"며 "조사 결과로 만들어진 고품질 행정자료는 더 나은 정책 수립으로 이어지는 만큼 시민들의 적극적인 협조를 부탁한다"고 당부했다.
조사 결과는 오는 12월 평택시청 누리집에 공표될 예정이다.
krg0404@newspim.com