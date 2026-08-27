'5극3특' 성장엔진 발판...세종시, 자족기능 확충 '날개'

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 27일 정부 중부권 성장전략에 맞춰 산업도시 전환에 나섰다.
- 반도체·바이오·AI 등 5대 전략산업을 정부 지원사업과 연계한다.
- 스마트산단·테크밸리 중심으로 기업 유치와 일자리 창출을 추진했다.
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3대 혁신 클러스터 중심 지역 산업 생태계 구축 주력
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 정부의 중부권 성장전략에 힘업어 행정중심 도시에서 산업 기반을 갖춘 자족도시로의 전환에 주력한다. 반도체·바이오·AI 등 시가 육성해 온 전략산업과 정부 지원사업을 연계해 기업과 일자리를 확보한다는 구상이다.
27일 시에 따르면 정부가 전날 제10회 중앙지방협력회의에서 발표한 '5극3특 권역별 성장엔진'에 세종시의 5대 전략산업과 연관된 분야가 포함됐다.
정부는 중부권 성장엔진으로 차세대 디스플레이·반도체, 고부가 바이오의약·소재, 첨단 배터리, 미래 방산·수송 시스템을 선정했다. 첨단산업 기반과 연구개발 역량을 바탕으로 '첨단 전략산업 글로벌 허브'를 구축한다는 전략이다.
성장엔진 산업에는 재정과 금융, 세제, 기술, 인재, 인프라 등 7대 정책 지원 패키지를 집중적으로 투입한다. 정부가 선정한 성장엔진 분야에 세종시가 추진해 온 5대 전략산업이 대거 포함되면서 지역 산업 육성에도 힘이 실릴 전망이다.
시는 반도체·소부장, 인공지능(AI)·로보틱스, 바이오헬스, 지식서비스, 디지털콘텐츠 등을 중심으로 정부 지원사업과 연계해 관련 산업 기반을 강화할 계획이다..특히 세종스마트국가산업단지와 세종테크밸리, 디지털미디어단지 등 3대 혁신 클러스터를 중심으로 전략산업 생태계를 구축한다는 전략이다.
정부의 '차세대 디스플레이·반도체' 성장엔진과 연계해서는 스마트국가산단을 중심으로 첨단 패키징과 소재·부품·장비 기업을 유치해 반도체·소부장 산업 육성에 집중한다. 바이오헬스 분야는 AI·디지털헬스 연구개발과 바이오의약품 제조·사업화 기반을 강화하고, AI·로보틱스는 미래 방산·수송 시스템과 연계해 연구개발과 실증 역량을 높일 계획이다.
시는 그동안 정부에 반도체 소부장과 기능성 화장품, 자율이동 로봇 등 지역 산업을 중부권 성장엔진에 포함해 줄 것을 건의해 왔다. 정부의 권역별 육성계획 수립 과정에서는 대전·충북·충남 등과 협력해 성장엔진별 핵심 프로젝트를 발굴하고 연구개발과 기업지원, 인재양성 등 정부 지원사업을 연계할 방침이다.
조상호 시장은 "정부의 중부권 성장엔진과 세종시가 추진하는 5대 전략산업이 긴밀하게 연결돼 있다"며 "기업과 인재가 모이고 양질의 일자리가 창출되는 경제자족도시 세종을 만드는 데 속도를 내겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com