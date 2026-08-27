전주시, 전주푸드 판로 확대 총력…공공급식·품질대회서 홍보

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복지관 공공급식 공급체계 안내…친환경 농산물·지역가공품 이용 당부

국가품질혁신경진대회 314팀·7000여명 참여…전주푸드 제품 전시·판매

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역에서 생산된 농산물의 소비를 확대하고 안정적인 판로를 확보하기 위해 전주푸드 알리기에 나섰다.

전주시는 27일 '전주시 복지관 연합간담회'와 '제52회 국가품질혁신경진대회' 현장에서 전주푸드의 우수성과 이용 방법을 홍보했다고 밝혔다.

전주시가 전주푸드 홍보로 지역농산물 소비와 판로 확대에 나섰다.[사진=전주시] 2026.08.27 lbs0964@newspim.com

시는 이날 전주소통협력센터에서 열린 전주시 복지관 연합간담회에서 복지관 관계자들에게 전주푸드 공공급식 사업의 공급 체계와 이용 방법, 주요 공급 품목 등을 설명하고 적극적인 이용을 요청했다.

특히 복지시설에서 우선 이용할 수 있는 지역 생산 친환경 농산물과 지역 가공품을 소개하며 급식 식재료로 활용할 수 있도록 홍보했다. 이어 한국소리문화의전당에서 열린 제52회 국가품질혁신경진대회 홍보부스에 참여해 전주푸드 제품을 전시·판매하며 지역 농산물의 품질과 우수성을 알렸다.

제52회 국가품질혁신경진대회는 24~28일 한국소리문화전당에서 열리며 전국 우수분임조 314팀과 분임조·임직원 등 7000여명이 참여한다. 전주푸드 홍보부스는 이날 오전 9시부터 오후 6시까지 연지홀 로비에서 운영됐으며 복숭아와 포도 등 제철 과일과 지역 가공식품을 선보였다.

전주시는 전주푸드통합지원센터를 통해 현재 어린이집, 공공기관, 복지시설, 병원 등 142개소에 친환경·일반 농산물과 축·수산물, 가공품 등을 공급하고 있다. 이를 통해 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 시민들에게는 지역 농산물을 활용한 먹거리 공급을 확대하고 있다.

lbs0964@newspim.com