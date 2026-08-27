익산시, 교육혁신 선도지역 '도전'…9개 기관 역량 결집

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 27일 교육혁신 선도지역 공모 협약을 체결했다.
- 익산시와 9개 기관은 맞춤형 교육혁신 협력체계를 구축했다.
- 공모 선정 땐 2027년부터 연 26억원이 투입된다.
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선정 시 최대 5년간 연 26억 투입…소규모 학교 혁신·지역인재 육성
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 교육 경쟁력을 높이고 인구감소에 대응하기 위해 교육 관련 기관들과 협력체계를 구축하고 교육혁신 선도지역 공모에 본격적으로 나선다.
익산시는 27일 웨스턴라이프호텔에서 교육부 주관 '교육혁신 선도지역' 공모 선정을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약에는 익산시를 비롯해 익산교육지원청, 원광대학교, 원광대학교병원, ㈜하림, 한국식품클러스터진흥원, 익산상공회의소, 익산농촌활력지원센터, 청소년기관단체협의회 등 9개 기관이 참여했다.
이번 협약은 교육부 공모에 선제적으로 대응하고 익산의 교육 여건과 산업 특성을 반영한 지역 맞춤형 교육혁신 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
시는 앞서 지난 13일 광역 단위 업무협약을 체결한 데 이어 이번 협약을 통해 지역 핵심 기관까지 참여하는 협력 기반을 마련했다. 각 기관은 보유한 전문성과 자원을 활용해 공모 선정과 향후 사업 추진에 힘을 모을 계획이다.
교육혁신 선도지역은 인구감소지역의 교육 경쟁력 강화를 위한 국가 공모사업으로 교육부는 올해 전국 40개 시·군을 선정할 예정이다. 최종 선정되면 2027년부터 최대 5년간 국비 20억원과 시비 6억원 등 연간 26억원 규모의 사업비가 투입된다.
익산시는 공모 선정을 통해 필수과제인 농촌과 구도심 소규모 학교 혁신을 추진하고 기존 교육발전특구를 통해 마련한 교육 기반과 프로그램도 한층 발전시킬 방침이다.
특히 소규모 학교의 특성과 지역 여건을 반영한 교육 프로그램을 발굴해 지역별 교육격차를 완화하고 아이 키우기 좋은 교육환경을 조성할 계획이다.
교육·산업 자원을 연계해 학생들이 지역에서 양질의 교육과 다양한 진로·직업 경험을 할 수 있는 기반도 확대한다. 이를 통해 지역인재의 성장을 지원하고 취업과 지역 정착으로 이어지는 선순환 구조를 강화한다는 구상이다.
lbs0964@newspim.com