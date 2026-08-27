부산시, 장-미셸 오토니엘 개인전 '사랑 안의 미로'…디자인수도 첫 공식 협력 전시

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 F1963에서 오토니엘 전시를 열었다.
- 전시는 28일부터 12월 31일까지 석천홀·달빛가든에서 한다.
- 산업 유산과 현대미술 접점, WDC 부산 비전을 담았다.
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청년 디자인 프로그램·협력 사업 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 폐와이어 공장을 문화공간으로 탈바꿈한 수영구 F1963에서 세계적 현대미술가 장-미셸 오토니엘 작품을 통해 산업 유산과 현대미술, 디자인의 접점을 선보인다.
시는 28일부터 12월 31일까지 수영구 복합문화공간 F1963 석천홀과 달빛가든에서 장-미셸 오토니엘(Jean-Michel Othoniel)의 개인전 '사랑 안의 미로(In the Labyrinth of Love)'를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 전시는 2028 세계디자인수도 부산의 첫 공식 협력 전시다. 과거 와이어 생산공장을 문화공간으로 바꾼 F1963에서 산업 유산과 현대미술, 디자인의 접점을 보여주는 데 초점을 맞췄다.
오토니엘은 유리구슬과 유리벽돌을 활용한 조각·설치 작업으로 알려진 프랑스 현대미술가다. 루브르박물관, 퐁피두센터, 뉴욕현대미술관(MoMA), 리움미술관 등에 작품이 소장·전시돼 있다.
전시에는 최근 2년간 제작한 신작과 대표작 등 100여 점이 소개된다. 작가는 부산의 바다와 해양 문화에서 얻은 영감을 작품에 반영했다. 전시는 달빛가든에서 시작해 석천홀로 이어지며 사랑과 자연, 우주를 주제로 한 작품 세계를 선보인다.
27일 오후 4시 F1963 석천홀과 달빛가든에서 열린 개막식에는 전재수 시장을 비롯해 부산시의회 의장, 고려제강 회장, 기업 대표, 대학 총장, 문화예술·외교계 주요 인사 등 100여 명이 참석했다.
이 자리에서 2028 세계디자인수도(WDC) 부산이 지향하는 도시의 미래상을 공유했다. 시는 F1963과 연계한 청년 디자인 프로그램과 시민 참여 프로젝트 등 민관 협력 사업을 발굴할 계획이다.
전재수 시장은 "F1963 개관 10주년을 맞는 뜻깊은 해에 세계적인 작가 오토니엘의 작품을 부산에서 처음 선보이고, 이를 2028 세계디자인수도(WDC) 부산의 첫 공식 협력 전시로 개최하게 되어 매우 뜻깊다"며 "'세계디자인수도(WDC) 부산'을 통해 부산의 도시 경쟁력과 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com