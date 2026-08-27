윤수봉 전북도의원, 초남이성지 현장점검…세계청년대회 지원책 모색

AI 핵심 요약beta
- 윤수봉 의원이 27일 초남이성지 현장 점검을 했다.
- 세계청년대회 앞두고 방문객 대비 시설·안전 확인했다.
- 전북 역사·문화 연계와 지원 예산도 살피겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027 서울 세계청년대회 대비 폭염·폭우·의료·숙박·교통 분야 검토
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회 윤수봉 의원이 27일 내년 서울 세계청년대회를 앞두고 전북을 찾는 국내외 참가자들의 지역 방문에 대비해 초남이성지 현장 점검에 나섰다.
윤 의원은 이날 전북도 유산관리과장과 함께 초남이성지를 방문해 관련 사업과 시설 현황 등을 확인했다.
세계청년대회는 전 세계 가톨릭 청년들이 참여하는 국제행사로 오는 2027년 8월 서울에서 본대회가 개최될 예정이다. 본대회에 앞서 전국 각 교구에서 교구대회가 진행되면서 전북을 찾는 국내외 참가자들의 지역 방문도 예상된다.
초남이성지는 호남지역 한국 천주교의 발상지이자 첫 순교자 유해가 발견된 곳으로 지역 천주교 역사에서 중요한 의미를 지닌 장소다.
윤 의원은 이날 현장에서 초남이성지의 주요 사업과 시설 현황, 향후 사업 방향 등을 청취하고 세계청년대회 참가자 방문에 대비한 시설과 편의여건, 접근성 등을 점검했다.
특히 대회 기간 전북을 찾는 방문객들의 안전과 편의를 위해 폭염과 폭우, 응급의료 등 안전 분야를 비롯해 숙박과 교통 등 분야별 준비 상황을 살피고 필요한 지원 방안을 검토했다.
윤수봉 의원은 "2027 세계청년대회를 계기로 전북의 역사와 문화자원을 국내외에 알릴 수 있도록 관련 자원을 적극 연계할 필요가 있다"며 "초남이성지를 비롯한 관련 시설의 준비상황을 지속적으로 확인하겠다"고 말했다. 이어 "대회 기간 폭염과 폭우, 응급의료 등 안전대책과 숙박·교통 등 분야별 준비가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 현장의 목소리를 듣고 필요한 지원과 예산을 의회 차원에서 꼼꼼히 살피겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com