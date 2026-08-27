박희승 의원 "국지도 60호선 인월~산내 개량사업 예타 통과"

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7.8km 2차로 개량 국비 924억 투입…제6차 국도·국지도 건설계획 반영

기획예산처·국토부 잇단 협의 결실…지리산권 교통안전·영호남 연결성 강화

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 지리산권 교통 불편과 안전 문제를 개선하기 위한 남원지역 숙원사업이 국가계획에 포함되면서 사업 추진에 탄력이 붙게 됐다.

박희승 더불어민주당 국회의원은 '국지도 60호선 남원 인월~산내 2차로 개량사업'이 기획예산처와 한국개발연구원(KDI)의 일괄 예비타당성조사를 통과해 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030) 반영 사업으로 최종 확정됐다고 27일 밝혔다.

박희승 의원(중앙)과 양충모 남원시장이 박홍근 기획예산처 장관에게 사업 당위성을 설명하고 있다.[사진=박희승 의원 사무실]2026.08.27 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 남원시 인월면에서 산내면을 연결하는 총연장 7.8km 구간을 폭 12.4m의 2차로로 개량하는 사업으로 총사업비 924억 원이 투입된다.

국지도 60호선 인월~산내 구간은 지리산 천왕봉과 뱀사골 등 주요 관광지로 이어지는 주요 진입도로이면서 남원 산내·인월면과 경남 함양군 마천면을 연결하는 영호남 간선도로다.

하지만 굴곡이 심하고 급경사와 시거 불량 구간이 많아 여름 피서철과 단풍철마다 교통체증이 반복되고 겨울철에는 안전사고 위험도 높아 도로 개선 요구가 지속돼 왔다.

박 의원은 사업의 국가계획 반영을 위해 국회 차원의 지원을 이어왔다. 지난 7월 31일 양충모 남원시장과 함께 박홍근 기획예산처 장관을 만나 지역 현안과 국가예산 확보 필요성을 건의했으며 8월에는 국토교통부 도로국장을 만나 제6차 국도·국지도 건설계획에 사업을 반영해 줄 것을 요청했다.

남원시와 전북특별자치도, 전북연구원도 대응반을 구성해 지리산권 균형발전 필요성과 교통안전 확보의 시급성, 지역 낙후도 개선 효과 등을 객관적인 자료로 제시하며 정부 관계기관을 설득해 왔다.

사업이 추진되면 위험 구간이 정비되고 터널과 교량 등이 신설돼 도로 안전성이 크게 향상될 전망이다. 지리산권 접근성이 개선되면서 관광 활성화와 연계 개발사업에도 긍정적인 효과가 기대된다.

박희승 의원은 "이번 예타 통과는 남원시민이 한마음으로 뜻을 모으고 남원시와 전북자치도, 전북연구원이 원팀으로 대응해 얻어낸 값진 성과"라며 "위험한 도로로 불편을 겪어온 산내·인월 주민과 지리산을 찾는 방문객들에게 안전하고 쾌적한 길을 열어드릴 수 있게 돼 기쁘다"고 밝혔다.

이어 "올해 예정된 국토교통부의 제6차 건설계획 고시에 이어 2027년 기본 및 실시설계 예산도 차질 없이 확보될 수 있도록 남원시와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com