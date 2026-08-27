순천서 동부권 청년정책 협력체계 첫발 뗐다

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7개 시군 참여…9월 청년 네트워킹 추진

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 동부권 7개 시·군과 청년정책 협력체계를 구축하고, 청년 참여 기반의 공동정책 발굴에 나선다.

순천시는 지난 26일 순천청년센터에서 여수·광양·곡성·구례·고흥·보성 등 동부권 7개 시·군 청년정책 담당자 13명이 참석한 가운데 청년정책 간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.

동부7개시군 청년업무 관계자가 지난 26일 순천청년센터에서 청년정책 간담회를 실시하고있다.[사진=순천시] 2026.08.27 chadol999@newspim.com

이번 간담회는 지역별로 추진 중인 청년정책과 현안사업을 공유하고 지역 경계를 넘어 청년 목소리를 공동정책으로 연결하기 위해 순천시 제안으로 마련됐다.

참석자들은 청년정책협의체 상생협약 및 네트워킹 추진, 시·군별 주요 정책 공유, 청년 교류 활성화 방안 등을 논의했다.

순천시는 이번 간담회를 계기로 담당 부서 간 상시 소통체계를 구축하고 향후 각 시·군 청년정책협의체까지 참여 대상을 확대할 계획이다. 오는 9월에는 동부권 청년정책협의체 네트워킹을 열어 청년 간 교류와 공동의제 발굴을 이어간다.

손훈모 순천시장은 "청년 의견이 실질적인 정책으로 이어지도록 동부권 시·군과 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com