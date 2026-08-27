강릉아산병원 '양구현 뇌졸중센터장' 보건복지부장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 강릉아산병원 양구현 센터장이 27일 장관 표창을 받았다.
- 양 센터장은 지역 뇌혈관질환 진료체계를 구축했다.
- 병원은 골든타임 치료체계 강화에 나서겠다고 밝혔다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원이 27일 양구현 뇌졸중센터장이 보건복지부장관 표창을 수상했다고 밝혔다.
양 센터장은 신경외과 전문의로서 지역 내 뇌혈관질환 환자의 신속한 진단과 치료를 위한 진료체계를 구축했으며 치료 역량을 높이는 데 기여해왔다.
특히 강릉아산병원은 2024년 강원·영동지역의 뇌혈관질환 책임 병원으로 선정된 이후 지역의 뇌혈관 전문의들과 인적 네트워크를 형성, 응급 및 중증 뇌혈관질환 환자가 골든타임 내 치료받을 수 있는 체계를 마련했다.
양 센터장은 이처럼 지역 뇌혈관질환 진료체계 강화에 기여했으며 헌신적인 봉사정신으로 국민 보건의료 향상에 이바지한 공로를 인정받아 이번 표창을 수상했다.
양구현 센터장은 "이번 수상은 환자를 지키기 위해 최선을 다하고 있는 지역 의료진들이 함께 이룬 결과"라며 "앞으로 영동 지역 중증 심뇌혈관 응급환자의 골든타임 사수를 위한 체계를 확립하기 위해 영동 권역심뇌혈관질환센터 유치에 최선을 다할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com