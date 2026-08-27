광양항 '우드펠릿 허브' 육성…연 4만 5000TEU 창출 전망

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220MW 황금산단 바이오매스 발전소와 연계

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 BS한양·광양그린에너지와 손잡고 광양항을 친환경 에너지·스마트 물류 복합거점으로 육성한다.

YGPA는 27일 공사 중역회의실에서 BS한양, 광양그린에너지와 '여수광양항 중심 친환경 에너지 및 스마트 물류허브 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

여수광양항만공사는 27일 공사 중역회의실에서 BS한양, 광양그린에너지와 광양항 친환경 에너지·스마트 물류허브 구축을 위한 업무협약을 체결했다.[사진=여수광양항만공사] 2026.08.27 chadol999@newspim.com

협약은 오는 10월 상업운전을 앞둔 광양 황금일반산업단지 바이오매스 발전소와 연계해 광양항을 우드펠릿 수입·유통 거점으로 조성하고 지속 가능한 항만물류 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

3개 기관은 친환경 바이오에너지 인프라 및 제도 지원, 발전소 운영 지원과 항만배후단지 제조·물류기업 유치, 안정적 연료 수입 및 이송 물류망 운영 등에 협력하기로 했다.

총사업비 6804억원이 투입된 220MW 규모 황금산단 바이오매스 발전소는 연간 약 80만t의 연료를 사용할 예정이다. 해외 수입 우드펠릿이 광양항 컨테이너터미널을 통해 반입되면서 연간 약 4만 5000TEU의 신규 물동량 창출이 기대된다.

최관호 YGPA 사장은 "광양항이 친환경 에너지와 스마트 물류가 결합한 복합 거점항만으로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

chadol999@newspim.com