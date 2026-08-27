고흥군, '섬 반값여행' 추진…쑥섬·연홍도 관광객 유치

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여행경비 절반 최대 10만 원 환급

[고수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 2026 여수세계섬박람회와 연계해 쑥섬·연홍도 방문객의 여행경비 일부를 지역화폐로 돌려주는 '고흥 섬 반값여행' 사업을 추진한다.

고흥군은 교통·숙박·체험비 부담을 낮춰 섬 관광객의 체류와 지역 소비를 늘리고 고흥의 해양관광 자원을 알리기 위해 사업을 운영한다고 27일 밝혔다.

쑥섬 전경 [사진=고흥군] 권차열 기자 = 2026.08.27 chadol999@newspim.com

지원 대상은 주민등록상 고흥군 외 지역 거주자로 쑥섬 또는 연홍도 여행 과정에서 사용한 관광경비의 50%를 1인당 최대 10만원까지 모바일 지역화폐로 환급받을 수 있다.

참여자는 전남광주관광플랫폼 'JG TOUR' 앱 또는 누리집에서 여행 시작일 5일 전까지 신청해야 한다. 거주지 확인을 위한 신분증을 등록해 승인을 받은 뒤 여행할 수 있다.

숙박업소와 음식점, 카페, 체험시설 등 지역화폐 'Chak' 가맹점에서 결제하면 된다. 섬 지역에서 3만원 이상 소비한 경우 해당 지자체 내 가맹점 이용액도 관광경비로 인정된다.

여행 후 10일 이내 JG TOUR 앱에서 환급을 신청하면 소비 내역과 증빙자료 심사를 거쳐 Chak로 지급된다. 환급금은 고흥 재방문 또는 고흥몰 소비에 사용할 수 있다.

군은 꽃정원으로 알려진 쑥섬과 벽화·예술작품으로 조성된 연홍도를 중심으로 체류형 섬 관광을 확대하고 지역 상권 활성화로 연결한다는 계획이다.

chadol999@newspim.com