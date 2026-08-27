군포시, 저연차 공무원에 '새내기 도약 휴가' 신설...재충전 기회 제공

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 27일 저연차 공무원 새내기 도약 휴가를 신설했다
- 재직 1년 이상 5년 미만 공무원에 3일 특별휴가 근거를 마련했다
- 시가 신규 공무원 재충전 지원으로 조직문화 개선에 나섰다
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업무 부담 덜고 활기찬 조직문화 조성...세부 운영지침도 정비
한대희 시장 "직원 행복이 더 나은 행정서비스의 밑거름"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 저연차 신규 공무원의 사기 진작과 재충전을 위해 특별휴가인 '새내기 도약 휴가'를 신설했다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 최근 '군포시 지방공무원 복무 조례'를 개정해 재직기간 1년 이상 5년 미만의 공무원에게 3일의 특별휴가를 부여할 수 있는 제도적 근거를 마련했다.
이번 제도는 공직 입문 초기 단계의 직원들이 업무와 조직 생활에서 겪는 부담을 덜고 재충전의 기회를 갖도록 해 활기찬 조직문화를 조성하기 위한 취지로 도입됐다.
아울러 시는 휴가제 신설과 함께 합리적이고 일관된 운영을 위한 '군포시 지방공무원 특별휴가 세부 운영지침'도 개편해 직원들이 제도를 명확하게 활용할 수 있도록 정비했다.
한대희 군포시장은 "신규 공무원들이 새로운 활력과 의욕을 가지고 업무에 임할 수 있도록 이번 휴가제를 마련했다"며 "직원들의 만족도가 시민을 위한 더 나은 행정서비스로 이어지도록 일하기 좋은 조직문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
시는 앞으로도 직원들의 일과 삶의 균형을 지원하고 세대 간 소통을 강화하는 등 건강한 공직문화 조성을 위한 다양한 복무제도를 지속해서 발굴·추진할 계획이다.
1141world@newspim.com