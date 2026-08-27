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아세안+3 노동장관회의 찾은 김영훈 장관…"AI 인재 1만명 양성"

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  • 김영훈 장관이 27일 아세안+3 회의서 AI 인재 1만명 양성 계획을 밝혔다.
  • 노동 있는 산업대전환과 청년·중장년 고용안정 정책도 소개했다.
  • 아세안+3는 공동선언문을 채택하고 고용 협력 강화를 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

태국, 14차 아세안+3 노동장관회의 개최
현장서 '노동 있는 산업대전환' 정책 소개

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 27일 "AI(인공지능) 분야에서 내일배움카드를 통한 K-디지털 트레이닝(KDT)을 지원해 즉시 현장 투입 가능한 실무인재 1만명을 양성할 계획"이라며 인적자원 개발 방침을 강조했다.

김 장관은 이날 태국에서 열린 제14차 아세안+3 노동장관회의에서 수석대표 연설을 통해 한국의 '노동 있는 산업대전환' 정책을 강조하면서 이같이 밝혔다.

회의는 아세안 11개국과 한국, 중국, 일본의 고용노동분야 대표들이 관련 이슈에 대한 협력 방안을 논의하는 자리로, 2년에 한 번 열린다.

올해 각국 대표들은 인공지능(AI) 등 디지털 전환과 탄소중립 이행에 따른 녹색 전환 등 환경변화 속에서 모두가 함께 성장하기 위한 회원국의 정책을 공유하고 상호 협력 방안을 논의했다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=뉴스핌 DB]

노동 있는 산업대전환 정책은 AI 시대 산업전환 과정에서 전국민의 안정적인 취업과 재도약을 지원하기 위한 핵심 정책이다.

김 장관은 고용영향 모니터링, AI 활용능력 배양 직업훈련 및 평생학습 강화 등을 포함한 산업전환 고용안정 기본계획 수립, 청년이 원하는 일자리를 위한 첫 취업 지원과 기업 주도 현장훈련 확대, 중장년의 재출발을 위한 산업전환 특화훈련과 취업알선을 통합한 재취업 지원서비스 확대 등을 소개했다.

김 장관은 특히 이번 회의 주제인 인적자원 개발과 관련해 "AI 분야에서 내일배움카드를 통한 K-디지털 트레이닝 지원으로 즉시 현장에 투입할 수 있는 실무인재 1만명을 양성할 계획이며, 전국민이 시공간 제약 없이 교육을 받을 수 있는 온라인 스마트직업훈련플랫폼(STEP)을 구축해 디자인, 기계, 전기 등 다양한 산업 분야에서 AI 활용 능력이 향상되도록 지원하고 있다"고 밝혔다.

회원국 수석대표들은 논의 결과를 토대로 아세안+3 국가 간 고용노동 분야의 협력을 확인하고 발전시키기 위한 공동선언문을 채택했다. 선언문에는 양질의 완전고용, 녹색 및 디지털 기술을 포함한 인적자원 개발, 지속 가능하고 포용적인 사회보장제도 등의 분야에서 협력을 강화하기로 합의하는 내용이 담겼다.

김 장관은 "아세안과의 교류를 확대하는 등 긴밀한 연대를 이어가겠다"며 "고용노동분야에서 협력 강화의 필요성에 적극 공감하며, 합의 내용에 따라 대한민국도 아세안 국가들의 포용적 고용정책 등 관련 정책 개발과 시행을 적극 지원하겠다"고 화답했다.

김 장관은 태국의 줄라판 아몬위왓(Julapun Amornvivat) 노동부 장관과 AI 관련 고용 및 직업훈련 정책, 고용허가제 협조 등에 대한 양자회담도 진행했다. 우에노 겐이치로(Ueno Kenichiro) 일본 후생노동성 장관과는 정년 연장과 관련한 사회적 대화 방안 등을 논의했다. 질베르 웅보(Gilbert Houngbo) 국제노동기구(ILO) 사무총장과는 ILO의 주요 고용노동 의제 추진 현황 및 한-ILO 협조 방안 등에 대해 논의했다.

오는 28일에는 해외취업지원사업을 통해 태국에 취업한 한국 청년들과 간담회를 갖는다. 간담회에서 김 장관은 첫 취업을 지원하기 위한 'K-유스개런티'와 '플레이그라운드'(가칭) 등 새로운 청년정책을 소개하고, 해외 취업을 지원하는 'K-무브(move) 스쿨'과 국내 재취업지원 등도 소개한다. 청년들의 현지 경험과 애로사항 및 건의사항 등도 들어 정책에 반영할 예정이다.

sheep@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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