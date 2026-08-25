김민석, 기독교계 만나 '신천지 문제' 공감대 형성...해결 방안 모색키로

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 25일 교계와 천주교를 잇달아 찾았다
- 종교지도자들과 신천지·이단 문제 대응 방안을 논의했다
- 내년 서울 세계청년대회 지원단을 꾸려 지원 의지를 밝혔다
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정순택 대주교도 예방 "천주교 세계청년대회 지원…밴스 부통령 초청"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 25일 한국교회총연합과 한국기독교교회협의회, 천주교 서울대교구를 연달아 방문해 종교 지도자들과 인사를 나눴다.
김 대표는 이날 서울 종로구 한국기독교회관을 찾아 김정석 한국교회총연합 대표회장을 만났고, 이어 박승렬 한국기독교교회협의회 총무를 찾았다.
조계원 대변인은 이날 기자들과 만나 한국교회총연합·한국기독교교회협의회 환담 자리와 관련해 "신천지, 이단 문제가 가정까지 파괴하는 심각한 문제라는 데 공감했다"면서 "해결 방안을 모색하자는 이야기가 오갔다"고 설명했다.
이후 김 대표는 천주교 서울대교구를 찾아 정순택 대주교를 예방했다.
이 자리에서 김 대표는 내년에 서울에서 열리는 '천주교 세계청년대회'를 언급하며 "정부에서 지원하고 당도 신경 쓰면 도움이 될 것"이라고 강조했다.
그러면서 "당내에 지원단을 구성해 가톨릭 신자인 유동수 의원을 단장으로 임명했다"고 설명했다.
이어 "통상적으로는 정당에 이런 기구를 거의 안 만드는 데 이는 예외적으로 특정 종교 지원을 넘는 문제며 세계적이자 국가적인 것"이라며 "미국에 두 번 가서 트럼프 대통령 한 번, 밴스 부통령을 두 번 봤는데, 밴스 부통령이 가톨릭 신자라서 내년에 오라고 초청했다"고 말했다.
seo00@newspim.com