경남도의회, 의원·직원 역량 강화 교육…행정사무감사·본에산 심사대비

AI 핵심 요약beta
- 경남도의회가 25일 의원·직원 역량강화 교육을 했다.
- 행감·본예산 심사 대비 실무와 전문성을 높였다.
- AI 분석, 예산심사, 인터뷰 대응을 실습했다.
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집행부 감시·견제 강화…대안 모색
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회가 하반기 행정사무감사와 내년도 본예산안 심사를 앞두고 의원과 직원의 실무 역량을 높이는 교육에 나섰다.
도의회는 25일부터 26일까지 이틀간 도의회 도민공연장에서 의원·직원 역량 강화 교육을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 집행부에 대한 견제·감시 기능을 강화하고 도민이 체감할 수 있는 정책 대안을 제시하는 데 필요한 전문성과 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.
전체 의원 68명 가운데 32명이 초선 의원인 점을 고려해 의정활동 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 교육과정을 구성했다.
도의회는 최근 거제·통영 등 남해안 지역의 집중호우 피해 상황을 고려해 당초 제주에서 진행할 예정이던 교육을 청내 집합교육으로 조정하고 하반기 의정활동에 필요한 핵심 과정을 중심으로 내실 있게 운영했다.
의원과 직원 100여 명이 참석한 교육은 ▲경남 재정 현안을 반영한 예산·결산 심사 기법▲AI를 활용한 행정사무감사 및 예·결산 자료 분석과 질의 전략▲4대 폭력 예방교육▲언론 인터뷰와 의정 커뮤니케이션 등으로 진행됐다.
일반적인 이론교육을 줄이고 경남도의 실제 재정 현안과 행정사무감사 사례를 바탕으로 한 질의 실습을 비롯해 AI 활용 자료 분석과 보충질의 작성, 언론 인터뷰 대응 등 의정활동에 바로 적용할 수 있는 교육에 중점을 뒀다.
박준 의장은 "집행부를 제대로 견제·감시하고 도민을 위한 실효성 있는 정책 대안을 마련하려면 의정 역량을 체계적으로 다지는 과정이 중요하다"며 "이번 교육이 하반기 주요 의정활동을 더욱 내실 있게 수행하는 데 든든한 밑거름이 될 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com