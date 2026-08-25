부산시, 부전~마산 복선전철 내년 4월 부분개통…안전 검토 후 전체개통

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 25일 부전~마산 복선전철 일부를 내년 4월 1일 개통한다고 밝혔다.
- 사상역~강서금호역 구간을 제외한 우선 완공 구간을 먼저 운행한다.
- 전체개통은 안전검증을 거쳐 2028년 말 목표로 추진한다.
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2028년 완전 개통 목표·주민 편의성 증대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 2020년 낙동1터널 붕괴 사고로 개통이 지연된 부산 부전~경남 마산 복선전철이 내년 4월 일부 구간부터 운행을 시작한다.
부산시 25일 국토교통부가 발표한 '부전~마산 복선전철 사업' 추진 계획에 따라 일부 구간이 2027년 4월 1일부터 부분개통된다고 밝혔다.
이번 부분개통은 현재 국토부 사고조사위원회에서 안전성을 검토 중인 사상역~강서금호역 구간을 제외하고 우선 완공된 구간을 활용해 부산과 경남 지역 주민들의 교통 불편을 조기에 해소하기 위해 추진된다.
'부전~마산 복선전철 사업'은 부산진구 부전역에서 경남 김해시 진례신호소를 잇는 총연장 32.7㎞의 광역전철망 구축사업으로 민간사업시행사가 건설한 후 준공과 동시에 국가에 소유권을 이전하는 민간투자사업(BTL)이다.
사업이 완전 개통되면 기존 부전~삼랑진~마산 노선 대비 부전~마산 직결 운행이 가능해져 이동 시간이 1시간 30분에서 30분대로 대폭 단축돼 부산·경남 남해안축의 핵심 교통 인프라로 자리매김할 전망이다.
내년 4월 1일부터 개통되는 부분개통 구간은 '부전역~사상역 구간'과 '강서금호역~진례신호소 구간'이다.
'부전역~사상역' 구간은 중앙선 및 동해선과 연계해 청량리 및 동대구 방면으로 연결 운행되며 '강서금호역~진례신호소' 구간은 기존 경전선과 연계돼 창원 및 마산 방면까지 직결 운행된다.
미개통 구간인 '사상역~강서금호역'에 대해서는 국토부 및 관계기관과 협의해 연계 셔틀버스를 강서금호역~서부산유통지구역~사상역 구간에 투입·운영함으로써 승객들의 환승 및 이동 편의성을 높일 방침이다.
전체개통은 낙동1터널 구간의 안전 확보를 최우선 과제로 두고 현재 운영 중인 국토부 건설사고조사위원회의 조사 결과를 바탕으로 면밀한 안전검증을 거쳐 2028년 말을 목표로 추진할 계획이다.
국토부는 사고가 발생한 피난연결통로와 추가 검토가 진행 중인 '사상~강서금호' 구간을 제외한 나머지 공사 완료 구간을 우선 개통해 주민들의 이동 편의를 확보한다는 계획이다.
건설사고조사위원회(사조위)는 사고 지역의 지반 특성과 당시 시공 상황 등에 대한 자료 분석과 조사·시험을 진행하고 있으며 최종 조사 결과는 올해 하반기 발표할 예정이다.
전재수 시장은 "부전~마산 복선전철은 부산과 서부경남을 하나로 잇고 동남권 초광역 생활·경제권 형성하는 핵심 광역교통망이다"라며 "안전검증을 철저히 거쳐 2028년 말 전체개통까지 차질 없이 추진함은 물론 내년 부분개통을 통해 부산시민과 경남도민이 향상된 교통 편의를 조기에 체감할 수 있도록 국토부 및 관계기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com