안산시 '시민 파워셀러' 4회차 교육생 모집...생성형 AI 마케팅 교육

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 25일 시민 파워셀러 4회차 교육생을 모집했다.
- 교육은 9월 16일 안산시청서 AI 활용 마케팅 실습으로 진행된다.
- 참가 신청은 9월 14일까지 선착순 80명이다.
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이민근 시장 "시민의 경쟁력 강화 위해 실무 중심 AI 교육 지속 지원"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 안산시는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 시민의 온라인 마케팅 역량 강화를 위해 '시민 파워셀러' 4회차 교육생을 모집한다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 생성형 AI를 활용해 온라인 판매에 필요한 콘텐츠를 직접 제작하는 실습 위주로 진행된다. 상품 사진과 홍보 영상 제작부터 검색 노출을 고려한 블로그 글쓰기까지 온라인 상점 운영에 즉각 적용 가능한 실무 내용을 다룬다.
교육은 오는 9월 16일 오후 1시부터 5시까지 안산시청 대회의실에서 열리며 온라인 마케팅에 관심 있는 안산시민이면 누구나 무료로 참가할 수 있다.
주요 교육 내용은 ▲생성형 AI 마케팅 동향 이해▲구글 플로우(FLOW)를 활용한 사진·숏폼 영상·제품 상세 페이지 제작 실습 ▲클로드(Claude)를 활용한 블로그 글 작성 프롬프트 작성 및 검색 노출 전략 등이다.
참여를 희망하는 시민은 오는 9월 14일까지 구글 폼 또는 전자우편을 통해 신청하면 된다. 모집 인원은 선착순 80명이다. 세부 사항은 안산시 누리집 공고문에서 확인하거나 경기테크노파크로 문의하면 된다.
이민근 안산시장은 "생성형 AI는 온라인 판매와 홍보 분야에서 활용성이 점차 커지고 있다"며 "시민들이 AI 기술을 활용해 자신의 상품과 서비스를 효과적으로 알릴 수 있도록 실무 중심의 교육 지원을 이어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com