부산교육청, 초등 수리력 보장 '수업혁신 정책' 포럼…교실 혁신 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 25일 초등 수리력 보장 포럼을 27일 연다.
- 이번 포럼은 수학을 기초 역량으로 재정립하는 데 초점을 맞췄다.
- 교육청은 교사 전문성 강화와 수업혁신 지원을 이어가겠다 했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 초등학생 수리력 보장을 위한 수업 혁신 방향과 정책 과제를 논의한다다
시교육청은 오는 27일 부산교육대학교 참빛극장에서 '수리력 보장을 위한 초등 수업혁신 정책 포럼'을 개최한다고 25일 밝혔다.
이번 포럼은 학생 주도 배움 중심 수업 문화 정착을 위한 교실 수업혁신 지원 과제의 하나로 초등 교원과 교육전문직원 등 200여 명이 참석할 예정이다.
포럼 주제는 '세상을 이해하는 아름다운 언어, 수학을 만나다'로 수학을 단순 교과가 아니라 미래사회에서 꼭 필요한 기초 역량으로 재정립하는 데 초점을 맞췄다.
행사는 기조강연과 패널토론으로 구성했다. 기조강연은 카이스트 김재경 교수가 맡는다. 김 교수는 '사람을 살리는 수학'을 주제로 자신의 연구와 현장 사례를 소개하며 수학이 삶과 사회 문제 해결에 어떤 역할을 하는지 수리력이 왜 핵심 역량으로 간주되는지 설명할 계획이다.
패널토론에는 대학 교수와 초등 현장 교원 등 6명이 참여한다. 논의는 ▲수리력 보장, 초등 공교육의 책무▲질문과 탐구로 성장하는 수리력▲모두의 수리력, 함께 만드는 지원체계로 진행될 예정이다.
시교육청은 수리력 보장에 대한 교육공동체의 공감대를 확산하고 교사의 수업 전문성 강화와 학교 교육활동에 대한 체계적인 지원을 이어나갈 방침이다.
김석준 교육감은 "수리력은 단순한 계산 능력을 넘어 AI·디지털 시대를 살아가는 학생들이 세상을 논리적으로 이해하고 문제를 해결하기 위해 갖추어야 할 보편적 지적 도구"라며 "수리력의 교육적 가치를 새롭게 정립하고 모든 학생의 기초 수리력을 보장하는 초등 수업혁신의 실질적 이정표가 되길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com