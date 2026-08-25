안양시, 내달 1~6일 김중업건축박물관서 '안양건축문화제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 25일 2026 안양건축문화제를 9월 1일부터 6일까지 연다고 밝혔다.
- 행사는 건축, 사람과 공간을 잇다를 주제로 전시와 답사, 강연을 연다.
- 9월 5일 개막식과 시상식을 열고 일부 프로그램은 사전 신청이 필요하다.
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9월 5일 개막식·건축문화상 시상식·'건축 골든벨' 등 시민 참여 행사
최대호 시장 "건축으로 사람과 공간이 이어지는 즐거움 나누길"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 안양지역건축사회와 공동으로 오는 9월 1일부터 6일까지 만안구 석수1동 김중업건축박물관 일원에서 '2026 안양건축문화제'를 개최한다고 25일 밝혔다.
올해 안양건축문화제는 '건축, 사람과 공간을 잇다'를 주제로 열리며 시민들이 일상 속 건축을 친근하게 경험할 수 있도록 전시, 답사, 강연, 체험 등 풍성한 프로그램으로 구성된다.
행사 기간 중에는 건축문화상 수상작, 건축사 작품전, 특별전, 특수학교(급) 학생 건축물 그리기 작품 등이 전시돼 다채로운 시각에서 건축의 가치를 조명한다.
시민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 확대 운영된다. 9월 2일 중앙성당 건축문화답사와 9월 4일 김중업건축박물관 건축문화답사가 추진되며 9월 5일에는 어린이 그림그리기 대회 및 3D 건축물 만들기 등 가족 단위 체험 행사가 마련된다.
특히 9월 5일 오후 2시 김중업건축박물관 특별전시관 앞마당에서 개막식과 함께 건축문화상 시상식이 개최된다. 이어 오후 4시에는 건축 상식을 겨루는 '건축 골든벨'이 진행된다.
전문가를 위한 교육 및 강연도 함께 개최된다. 9월 1일 안양시청 대강당에서는 'AI 시대의 건축, 건축사의 실전활용전략'을 주제로 전문교육이 진행되며 9월 6일에는 김중업건축 '프로젝트 리터닝 군산'을 주제로 한 강연이 열린다.
이번 안양건축문화제는 무료로 관람할 수 있으며 답사 및 건축 골든벨 등 일부 프로그램은 사전 신청이 필요하다. 세부 일정은 안양건축문화제 공식 누리집에서 확인 가능하다.
최대호 안양시장은 "건축은 사람의 삶을 담고 사람과 사람을 이어 도시를 만들어가는 중요한 문화"라며 "많은 시민이 가족, 이웃과 함께 방문해 사람과 공간이 이어지는 즐거움을 나누길 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com