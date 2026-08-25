양주시, 가나아트파크 '경기형 웰니스 관광지' 신규 인증

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 25일 가나아트파크가 경기형 웰니스 관광지로 선정됐다고 밝혔다.
- 가나아트파크는 조각공원과 체험형 작품을 갖춘 복합문화예술공간이다.
- 양주시는 시립미술관·육지장사와 함께 웰니스 관광도시로 키운다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 가나아트파크가 경기도와 경기관광공사가 추진하는 '경기형 웰니스 관광지' 사업에서 2026년 신규 인증지로 선정됐다고 25일 밝혔다.
이에 따라 양주시는 2025년 인증된 양주시립미술관, 육지장사에 이어 모두 3곳의 경기형 웰니스 관광지를 보유하게 됐다.
양주시에 따르면 '경기형 웰니스 관광지'는 경기도와 경기관광공사가 도내 우수 관광자원을 발굴·육성하기 위해 추진된 사업으로 관광을 통해 자신을 돌아보고 몸과 마음의 균형을 회복해 일상에 긍정적 변화를 이끌어낼 수 있는지를 기준으로 대상지를 선정한다.
이번에 인증된 가나아트파크는 1984년 개관한 국내 최초 사립미술관인 토탈미술관을 전신으로 하며 2005년 가나아트센터가 인수한 뒤 조각공원을 중심으로 복합문화예술공간으로 구성됐다. 2013년에는 국내 최초 '피카소어린이미술관'을 개관해 어린이부터 성인까지 세대가 함께 향유하는 문화예술공간이다.
섬유작가 토시코 호리우치 맥아담이 직접 제작한 '에어포켓'과 '비밥'은 관람객이 온몸으로 작품을 경험하는 참여형 설치 작품이자 그물 놀이터다.
조각공원에는 문신, 최종태, 한진섭 등 국내 조각가와 함께 부르델, 조엘 샤피로, 마크 퀸 등 해외 작가의 작품 50여 점이 설치돼 자연 환경과 조각 작품을 동시에 감상할 수 있는 야외 미술공간을 제공한다.
양주시립민복진미술관은 소장품을 활용한 가족 치유 도슨트 프로그램 '귀를 기울이면'을 운영하고 양주시립장욱진미술관은 예술과 테라피를 접목한 전시 연계 명상 프로그램 '완전한 몰입'을 운영하고 있다.
도리산 육지장사는 한국 전통 치유 철학에 과학적 웰니스 방식을 결합한 치유도량으로 호흡명상, 쑥뜸, 침향, 선다차 등 다양한 건강 증진 프로그램과 자연 속 '산소호흡 명상길'을 조성해 운영한다.
양주시는 이번 가나아트파크 신규 인증을 계기로 양주시립미술관, 육지장사가 지닌 다양한 웰니스 콘텐츠를 활용해 양주를 경기북부 대표 웰니스 관광도시로 육성한다는 방침이다.
asj7376@newspim.com