울산시, 시내버스 노선 개편 의견 수렴…시민 불편 해소

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 26일부터 시민 의견청취를 한다.
- 시내버스 노선 개편 앞서 불편·건의사항을 받는다.
- 11월 결과 공개 뒤 2027년 7월 시행 검토다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 시내버스 노선 개편에 앞서 시민 불편과 건의사항을 듣는다.
시는 26일부터 9월 30일까지 시내버스 이용 불편과 건의사항을 파악하기 위한 시민 의견청취를 실시한다고 25일 밝혔다. 이번 절차는 시내버스 노선 개편 방향을 마련하는 사전 단계다.
시는 실제 버스를 이용하는 시민들의 다양한 의견을 폭넓게 모아 노선 개편에 반영하고 시민이 체감할 수 있는 보다 편리한 시내버스 노선 체계를 구축한다는 방침이다. 의견 수렴은 참여 문턱을 낮추기 위해 온라인과 오프라인을 병행해 진행한다.
온라인 설문은 안내문에 표기된 정보무늬(QR코드)를 통해 접속해 참여하도록 했다. 울산시와 교육청, 구·군, 유관기관, 각급 학교와 대학교 누리집과 사회관계망서비스, 울산버스 애플리케이션, 버스정보시스템 등을 통해서도 참여 방법을 안내한다.
시민들이 자주 이용하는 공간에 QR코드가 담긴 안내문도 부착한다. 버스승강장과 시내버스 내부는 물론 학교, 복지관, 체육시설, 경로당, 공동주택 등 생활권 시설을 중심으로 참여를 유도할 계획이다.
온라인 참여가 어려운 시민을 위해 구·군 읍·면·동 민원실과 주요 다중이용시설에 설문지를 비치해 서면 의견도 함께 받는다. 시는 디지털 이용이 익숙하지 않은 고령층 등 교통약자의 의견도 빠지지 않도록 하겠다는 입장이다.
설문지는 총 13개 문항으로 구성됐다. 버스 이용 목적과 이용 빈도, 주 이용 노선, 노선 신설 필요 구간, 폐선 노선 복원 필요성, 노선 조정 방향, 배차간격 등 시내버스 이용 전반에 대한 의견을 묻는다. 이를 통해 노선 개선에 관한 시민 목소리를 세부적으로 파악한다는 계획이다.
시는 접수된 의견을 분석해 오는 11월 결과를 공개하고 같은 달부터 착수하는 시내버스 노선 개편 용역의 기초자료로 활용할 예정이다. 이후 용역 결과와 시민 의견을 종합해 2027년 7월 1일부터 변경된 시내버스 노선을 시행하는 일정으로 검토 중이다.
시는 이번 의견청취 결과를 토대로 지역별·노선별 불편 사례와 개선 요구를 세밀히 분석할 계획이다. 노선 개편 과정 전반에서 시민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 검토를 이어가겠다는 방침이다.
psj9449@newspim.com