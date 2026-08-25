창원시, 추석 맞이 1000억 규모 상품권 발행…소상공인 매출 증대

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 25일 추석 앞두고 누비전 1000억 원 발행했다
- 개인에 10% 할인 적용해 월 최대 10만 원 혜택을 준다
- 지류는 9월 1일과 21일, 모바일은 2일부터 판매했다
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취약계층 우선판매 부담 경감
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 추석을 앞두고 지역 내 소비를 촉진하고 시민의 가계 부담을 낮추기 위해 창원사랑상품권 '누비전'을 추가로 풀어 소상공인 매출 확대에 나선다.
시는 창원사랑상품권 누비전 지류와 모바일을 각각 500억 원씩, 총 1000억 원 규모로 발행한다고 25일 밝혔다.
개인에게는 10% 할인율을 적용해 지류와 모바일 상품권을 각각 월 50만 원까지 살 수 있도록 했다. 이에 따라 1인당 월 최대 10만 원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 법인의 경우 할인 없이 구매가 가능하며 한도는 두지 않는다.
지류 누비전은 추석 전후 소비 수요를 분산하기 위해 두 차례로 나눠 공급한다. 시는 다음 달 1일에 200억 원을 먼저 발행한 뒤, 추석 직전인 9월 21일에 300억 원을 추가로 내놓는다.
다만 21일 추가 공급은 물량 확대 목적이며 9월 구매한도는 갱신되지 않는다. 이 때문에 이미 9월 최대 구매한도까지 채운 경우 추석 전 지류 상품권을 더 살 수 없다.
9월 1일에는 취약계층을 대상으로 한 우선판매가 이뤄진다. 경제적 취약계층인 기초수급자, 한부모가정, 차상위계층은 이날 지류 누비전을 먼저 살 수 있고 만 65세 이상 고령자는 모바일 누비전 우선 구매 대상이 된다.
시는 재고 소진에 대한 걱정 없이 상품권을 이용할 수 있도록 취약계층에 하루 앞선 구매 기회를 제공한다는 방침이다.
일반 시민과 법인을 대상으로 한 판매는 같은 달 2일 오전 9시부터 시작된다. 판매는 자금 소진 시까지 이어지며 만 14세 이상 개인과 법인은 누구나 누비전을 구매할 수 있다.
지류 상품권은 경남은행, 농협, 신협, 새마을금고 등 금융기관 판매대행점 각 지점에서 신분증을 제시하고 살 수 있다. 모바일 누비전은 비플페이, 누비전 애플리케이션을 통해 구매가 가능하다.
조성환 경제일자리국장은 "추석을 앞두고 시민의 가계 부담을 줄이고 골목상권에 실질적인 활력을 더하기 위해 누비전을 대규모로 발행한다"며 "우선구매와 분할 발행으로 보다 많은 시민이 편리하게 누비전을 이용할 수 있도록 준비에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com