[프로야구] 월간 CGV 씬-스틸러상, 7월 수상자로 롯데 손성빈 선정

AI 핵심 요약beta
- 롯데 손성빈이 25일 7월 CGV 씬-스틸러상을 받았다.
- 손성빈은 팬투표 1위로 김호령·최정·안치영을 제쳤다.
- KBO·CGV는 손성빈에 상금 100만원을 수여했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=롯데 손성빈이 KBO와 CGV가 공동 제정한 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 7월 수상자로 선정됐다.
'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 경기 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.
이번 '7월 CGV 씬-스틸러상'의 후보로 대기록의 순간과 놀라운 영화 같은 장면을 연출한 총 4명의 선수가 이름을 올렸다. 아웃당하지 않겠다는 집념의 슬라이딩으로 수많은 팬과 선수단에게 웃음을 준 롯데 손성빈과 몸을 사리지 않는 마법 같은 호수비로 승리를 지켜낸 KT 안치영, 역대 최초 11시즌 연속 20홈런의 대기록을 작성한 SSG 최정, 그리고 다이빙캐치부터 레이저 송구까지 완벽한 수비를 보인 KIA 김호령이 이름을 올렸다.
'7월 CGV 씬-스틸러상'의 수상자는 지난 4일 오후 3시부터 7일 자정까지 총 4일간 진행된 팬 투표(100%)를 통해 선정됐다. 총 투표수 1만 848표 중 롯데 손성빈이 4,383표(40.4%)를 득표해 2위 KIA 김호령(3,854표-35.5%), 3위 SSG 최정(1,577표-14.5%), 4위 KT 안치영(1,034표-9.5%)을 제치고 '7월 CGV 씬-스틸러상'의 주인공이 됐다.
KBO와 CGV는 8월 21일 잠실에서 열린 두산과 롯데의 경기에 앞서, 수상자인 손성빈에게 상금 100만원과 함께 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지를 부상으로 수여했다.
한편, CGV는 매주 일요일 두 경기씩 극장 생중계를 통해 전국의 야구팬들에게 색다른 야구 관람 경험을 제공하고 있다. CGV 극장 생중계 상영 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지와 KBO 공식 채널을 통해서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com