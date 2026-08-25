한성숙 총리 "부동산 공급 대책, 예측 가능하도록 바뀌어야"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리는 25일 부동산 공급 대책의 예측 가능성을 높여야 한다고 말했다.
- 재개발·재건축은 청년주택 진입에 가격 부담이 크다고 평가했다.
- 지방 성장엔 일자리와 기업 생태계 조성이 핵심이라고 강조했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 25일 정부의 부동산 공급 대책을 두고 "청년들에게, 수요자들에게 예측 가능하도록 바뀌어야 되지 않을까 한다"고 밝혔다.
한 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 김남근 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.
한 총리는 오세훈 서울시장이 공급 대책으로 강조한 재개발·재건축에 대해서는 "현재 가격이나 여러 조건으로 본다면 청년주택 관련된 부분은 좀 쉽지 않은 부분이 있다"며 "초기 진입하는 청년들에게는 사실 좀 부담스러운 가격대"라고 평가했다.
한 총리는 또 3대 메가프로젝트 등 지방 주도 성장에 대해 "지방에 이렇게 자주 다녀본 건 처음인데 생각했던 것보다 인구 숫자가 굉장히 줄고 있다. 여기에 정말 미래를 걸고 해야 된다"고 강조했다.
그러면서 "결국은 일자리다. 큰 기업이 있고 이 기업의 생태계가 만들어져야 생활권이 만들어지고 거기에 따라 젊은이들도 머무는 것"이라고 했다.
이어 "이번 정부 들어 3대 메가 프로젝트라고 하는, 기업 생태계를 만들고 정주 여건까지 가는 전체적인 생태계 구성의 정책을 한다"며 "정말 중요하고 이것이 모범적으로 잘 만들어지면 새로운 시대가 열릴 거라는 생각이 든다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com