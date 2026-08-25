수원축협, 'NH농협생명 BEST 농축협' 평가 우수 농축협 선정

AI 핵심 요약beta
- 수원축협이 25일 NH농협생명 BEST 농축협 D그룹 2위를 했다
- 수원축협은 4월 최우수에 이어 5월에도 우수 성과를 냈다
- 장주익 조합장은 맞춤 금융서비스와 고객관리 강화를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원축협은 NH농협생명이 실시한 2026년 5월 'NH농협생명 BEST 농축협' 평가에서 D그룹 2위를 달성하며 우수 농축협으로 선정됐다고 25일 밝혔다.
NH농협생명 BEST 농축협은 경기지역 농축협(161개소)을 대상으로 보장성 월납환산보험료와 유지율 등 보험사업 추진실적을 평가해 보장성 및 건강 보장성 부문의 우수 농축협을 선정하는 제도다.
수원축협은 지난 4월 보장성 부문 평가에서 D그룹(41개소) 최우수 농축협으로 선정된 데 이어, 5월 평가에서도 2위를 기록하며 보험사업 부문에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다.
장주익 조합장은 "이번 성과는 고객 여러분의 신뢰와 직원들의 노력이 함께 만든 결과"라며 "앞으로도 고객의 수요에 맞는 금융서비스 제공과 체계적인 고객관리를 통해 지역 대표 금융기관으로서 역할을 충실히 할 것"이라고 말했다.
ssamdory75@newspim.com