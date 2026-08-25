화성시 '제3회 화성마을영화제' 제부도 초등학교 운동장서 연다

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 25일 제3회 화성마을영화제를 9월 5~6일 연다고 밝혔다.
- 올해 행사는 제부도 폐교 운동장을 마을 영화관으로 꾸며 섬 주민과 관광객이 즐기게 했다.
- 시민 제작영화 등 10편을 상영하고 체험부스와 GV, 관광 연계도 운영한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '제3회 화성마을영화제'가 9월 5일부터 6일까지 제부도 서신초등학교 제부분교장 운동장에서 열린다고 25일 밝혔다.
화성마을영화제는 도시가 성장하는 과정에서 잊기 쉬운 사람과 관계, 공동체의 가치를 영화를 통해 다시 돌아보기 위해 2024년 시작됐다.
올해 영화제는 학생 수 감소로 문을 닫은 서신초등학교 제부분교장 운동장을 마을 영화관으로 꾸며 섬 주민과 관광객이 별빛 아래 함께 영화를 즐길 수 있도록 마련했다.
'섬-Seeing 마을시네마'를 주제로 제부도를 영화라는 창을 통해 새롭게 바라보고 비어 있던 공간을 사람과 이야기로 채운다는 의미를 담았다.
상영작은 화성의 청년·청소년·활동가가 직접 만든 시민 제작 영화와 시민 프로그래머가 선정한 외부 초청작 등 총 10편이다. 영화 상영과 함께 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스를 운영하고 감독과 관객이 마주 앉는 대화의 자리(G.V.)도 마련했다.
영화제 개최를 위해 지난 3월부터 시민 모임인 글로컬콘텐츠교류회를 중심으로 화성시, 경기도콘텐츠진흥원, 경기도화성오산교육지원청, 화성시지속가능발전협의회, 서신면주민자치회, 제부리마을회 등이 협력해 준비해 왔다.
영화제는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 특히 올해는 화성시 시티투어 착한여행 하루(노을과 하루 코스)와도 연계해 영화제와 지역 관광을 함께 즐길 수 있도록 했다.
9월 5일 낮에는 송산포도축제를 둘러본 뒤 저녁에는 제부도에서 영화를 관람할 수 있다.
화성시 관계자는 "이번 영화제가 시민들이 섬마을의 별빛 아래 영화를 함께 즐기며 서로 소통하고 마을과 공동체의 가치를 새롭게 발견하는 자리가 될 것으로 기대한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com