평택시·평택경찰서, '바로희망팀' 운영 협약…폭력 피해자 신속 지원 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 25일 평택경찰서와 바로희망팀 협약을 맺었다.
- 가정·성·교제폭력, 스토킹 피해자를 신속 통합 지원한다.
- 사회복지사·상담사·APO가 초기상담과 사례관리를 맡는다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 평택경찰서와 손잡고 가정폭력, 성폭력, 교제폭력, 스토킹 등 각종 폭력 피해자를 신속하게 구제하고 맞춤형으로 통합 지원하는 '바로희망팀'을 운영한다.
25일 시에 따르면 평택시는 평택경찰서와 함께 '바로희망팀 운영'에 대한 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 112에 신고된 폭력 피해자들을 대상으로 초기 대응력을 높이고 민관 공동의 촘촘한 안전망을 구축하기 위해 추진됐다.
이에 따라 평택시 여성보육과 내에 설치되는 바로희망팀에는 사회복지사와 전문상담사, 학대예방경찰관(APO)이 합동으로 참여하게 되며 신고 접수 직후 피해자의 안전 상태를 신속히 확인하고 심층 초기 상담을 진행할 예정이다.
이후 시는 지속적인 사례관리를 거쳐 피해자에게 맞춤형 복지 서비스를 제공할 계획이다.
시 관계자는 "이번 업무협약으로 경찰과의 긴밀한 협력체계가 구축되어 폭력 피해자 보호와 지원을 한층 강화할 수 있게 됐다"며 "피해자가 필요한 서비스를 골든타임 내에 신속히 지원받을 수 있도록 피해자 중심의 통합지원체계를 지속해서 고도화하고 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 평택을 만들겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com