아리바이오랩, 알츠하이머 백신 공동개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 아리바이오랩과 아리바이오가 21일 알츠하이머 백신 공동개발에 착수했다.
- 아리바이오의 임상 경험과 아리바이오랩의 면역 플랫폼을 결합했다.
- 아밀로이드·타우와 신경염증까지 겨냥해 후보물질을 개발한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오랩은 그룹사 아리바이오와 알츠하이머병 백신 공동개발에 착수했다고 21일 밝혔다.
양사는 아리바이오가 알츠하이머 신약개발 과정에서 축적한 연구 경험과 아리바이오랩의 백신·면역 플랫폼을 결합해 백신 후보물질 개발을 추진한다. 알츠하이머 백신은 20년 이상 해외 제약사들이 개발에 도전해 왔으나 상용화된 제품은 아직 없다.
아리바이오랩은 아밀로이드와 타우 등 알츠하이머 병리 단백질 제거에 더해, 질환 진행에 관여하는 신경염증까지 조절하는 접근법을 검토하고 있다. 이를 바탕으로 후보물질 발굴과 검증을 단계적으로 진행한다.
공동개발에는 아리바이오가 글로벌 임상에서 확보한 자료가 활용된다. 아리바이오는 13개국에서 진행한 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 임상 3상을 종료하고 현재 주요 결과(톱라인) 분석을 진행하고 있다. 이 과정에서 축적한 연구 경험과 해외 임상 네트워크를 백신 후보물질 개발에 연계한다.
아리바이오랩은 자체 면역증강 플랫폼 '엘팜포(L-pampo)'와 '리포팜(Lipo-pam)'을 기반으로 백신 파이프라인을 구축해 왔다. 주력 파이프라인인 대상포진 백신 'CVI-VZV-001'은 최근 임상 2상 2차 투여를 마쳤다. 회사는 임상 단계 백신 개발 경험과 면역 플랫폼 기술을 알츠하이머 분야로 확장한다는 방침이다.
이번 공동개발로 아리바이오그룹의 알츠하이머 파이프라인은 AR1001 중심의 치료제에서 백신 영역으로 넓어진다. 아리바이오랩은 대상포진 백신에 이어 알츠하이머 백신을 후속 파이프라인으로 확보해 그룹 내 백신·면역 분야 역할을 확대할 계획이라고 밝혔다.
아리바이오그룹 관계자는 "AR1001 임상 3상을 통해 축적한 알츠하이머 신약개발 경험과 아리바이오랩의 백신·면역 플랫폼을 결합해 새로운 후보물질 개발을 추진하고 있다"며 "치료제와 백신으로 알츠하이머 파이프라인을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com