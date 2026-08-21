아리바이오랩, mRNA 면역항암제 개발 속도

AI 핵심 요약beta
- 아리바이오랩은 21일 mRNA 항암제 CTRNA-001 개발을 밝혔다.
- CTRNA-001은 6월 국가신약개발사업 과제로 선정됐다.
- 회사는 대상포진·알츠하이머 백신 개발도 병행했다.
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대상포진 백신 임상 2상 2차 투여 완료
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오랩은 메신저 리보핵산(mRNA) 기반 차세대 면역항암제 'CTRNA-001' 개발을 추진하고 있다고 21일 밝혔다.
CTRNA-001은 지난 6월 국가신약개발사업 과제로 선정됐다. mRNA를 지질나노입자(LNP)에 탑재해 전달하는 mRNA-LNP 기술을 기반으로 하며, 종양 미세환경 내 면역세포를 활성화해 항암 면역반응을 유도하는 방식이다.
아리바이오랩은 인공지능(AI) 기반 신약설계 기술을 접목해 mRNA 서열과 전달체를 최적화하고 있다. 적응증은 두경부 편평세포암을 비롯한 고형암을 대상으로 후보물질 개발을 진행하고 있다.
이번 발표는 모더나와 머크가 공동 개발한 개인맞춤형 mRNA 암 치료제가 해외 임상 3상에서 주요 평가목표를 달성한 데 따른 것이다. 코로나19 백신으로 상용화 가능성이 확인된 mRNA 기술이 암 치료 영역으로 확장되면서 관련 플랫폼과 후보물질을 보유한 국내 기업으로 관심이 옮겨가고 있다는 것이 회사 측 설명이다.
아리바이오랩은 임상 단계의 백신 파이프라인도 보유하고 있다. 자체 면역증강 플랫폼 '엘팜포(L-pampo)'와 '리포팜(Lipo-pam)'을 적용한 대상포진 백신 'CVI-VZV-001'은 최근 국내 임상 2상 2차 투여를 마쳤다. 회사는 내년 주요 임상 결과 확보를 목표로 후속 절차를 진행하고 있다.
그룹사인 아리바이오와는 알츠하이머 백신 공동개발에 착수했다. 대상포진 백신을 기반으로 mRNA 면역항암제와 알츠하이머 백신까지 연구개발 영역을 넓히고 있다.
아리바이오그룹 관계자는 "최근 해외 임상 성과를 통해 mRNA 기술이 백신을 넘어 다양한 치료 영역으로 확장될 가능성이 확인됐다"며 "대상포진 백신 임상과 CTRNA-001 개발, 알츠하이머 백신 공동개발을 통해 성장 파이프라인을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com