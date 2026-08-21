에이텀, LS오토모티브와 ICCU 개발 추진

AI 핵심 요약beta
- 에이텀이 21일 LS오토모티브와 차세대 ICCU 개발에 나섰다.
- 사이버트럭 기술 기반 플라나 트랜스 검증을 완료했다.
- ICCU 높이를 30mm 이내로 줄여 상용화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 에이텀이 테슬라 사이버트럭에 적용된 기술을 기반으로 차세대 충전제어장치 개발에 나선다. 에이텀은 자동차 전장부품 전문기업 LS오토모티브와 함께 11kW·22kW급 ICCU(통합충전제어장치) 개발을 추진한다고 21일 밝혔다.
에이텀은 지난 6월 사이버트럭에 도입된 인쇄회로기판(PCB) 기반 평판형 변압기 구조를 분석하고, 고출력 환경에서의 발열과 내구성 문제를 개선한 플라나(평판형) 트랜스 기술 검증을 완료했다. 회사에 따르면 이번 프로젝트는 글로벌 완성차 업체의 차세대 전기차 플랫폼 적용을 목표로 추진된다.
에이텀과 LS오토모티브는 공동 개발을 통해 ICCU의 소형화와 경량화를 진행한다. ICCU는 전기차의 충전과 전력 변환·관리를 담당하는 핵심 전장부품이다. 양사가 개발하는 제품에는 에이텀의 플라나 트랜스 기술이 적용되며, 기존 권선형 트랜스 적용 시 약 60mm 수준인 높이를 30mm 이내로 줄이는 것이 핵심이다. 에이텀은 지난 6월 약 30mm 수준의 초슬림 플라나 트랜스 기술 개발에 성공했으며, 전 공정 자동화 생산라인도 구축하고 있다.
회사에 따르면 플라나 트랜스는 기존 권선형 트랜스와 달리 평면 구조를 활용해 부품을 얇게 설계할 수 있다. 이를 통해 ICCU 내부 공간 활용도를 높이고 전체 시스템의 소형화와 경량화에 기여한다. 회사는 전류 이동 경로 최적화를 통해 고출력 환경에서 발생하는 발열을 효과적으로 제어하고, 자동화 생산 공정을 적용해 원가 경쟁력과 품질 안정성을 확보할 계획이다.
에이텀은 현대모비스 1차 벤더 등록과 수주를 확보한 데 이어 LS오토모티브와 공동 개발에 나서며 글로벌 전장 고객 확대를 추진하고 있다. 최근 회사는 유상증자를 통해 140억원의 성장 자금을 확보했으며, 베트남 생산기지의 생산라인 자동화 전환과 자회사 디에스티(DST)의 정밀 전장 가공 역량을 결합해 향후 대량 양산에 대응한다는 계획이다.
한택수 에이텀 대표는 "LS오토모티브와의 공동 개발은 에이텀의 플라나 트랜스 기술을 글로벌 완성차 시장으로 확대할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라며 "초슬림·고효율 전력변환 기술과 자동화 생산 경쟁력을 기반으로 차세대 전기차 전장 시장에서 경쟁력을 높이고 글로벌 고객사를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 에이텀은 이번 공동 개발을 시작으로 제품 검증과 완성차 적용 평가 등을 거쳐 차세대 ICCU용 플라나 트랜스의 상용화를 추진할 예정이다.
nylee54@newspim.com